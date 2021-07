Les nouveaux maillots domicile et extÃ©rieur 2021-2021 sont arrivÃ©s

Le RC Lens a dévoilé officiellement ses nouveau maillots domicile et extérieur pour la saison à venir!

A large tendance jaune, ce premier maillot principal conçu par Puma oublie quelque peu la verticalité pour mieux rappeler l'esprit des tuniques "Europe 1" de la fin des années 70 et du début des années 1980.

Le maillot extérieur lui, reprends les désormais traditionelles et historiques couleurs verte et anthracite.

Le club précise que la mise en vente se fera dès demain chez Emotion Foot, en ligne et in situ.