ConfÃ©rence de reprise Ã  la Gaillette

Le RC Lens a repris depuis jeudi avec son staff et depuis hier avec son effectif. Aujourd'hui, place à la conférence de presse de rentrée, avec Franck Haise, Arnaud Pouille et Florent Ghisolfi, et dont voici les points importants

Franck Haise



Programme de reprise

F.H. : "On partira en stage de cohésion jeudi, jusqu'à samedi. Ensuite, la semaine sera axée sur les premiers matchs amicaux avec un stage au Touquet. Enfin, la préparation de la compétition et la reprise du championnat."



Recrues et effectif professionnel

F.H. : "La venue de Christopher Wooh montre qu'on est attractifs. Il a été sensible à nos arguments (temps de jeu) alors qu'il était très demandé après sa belle saison à Nancy."

"Wesley Saïd fait penser au profil d'Arnaud Kalimuendo. Mais il est plus âgé. Le staff le connait bien. Avec lui, on a déjà 5 attaquants. Et on compte aussi sur Ibrahima Baldé".



"Valentino Lesieur nous rejoint. C'est un gardien de but de 2003. Il sera aux côtés de Jean-Louis Leca, Wuilker Farinez et Yannick Pandor."



"La direction sait que je souhaite garder tout mes joueurs. On souhaite améliorer l'équipe tout en gardant les meilleurs. Il nous reste encore du travail dans le secteur défensif et au milieu."



Les olympiques



F.H. : "Facundo Medina sera aux JO avec l'Argentine. Il est entre les A et les espoirs. On avait ce deal avec lui de le laisser, surtout qu'il est suspendu pour la première journée. Pour Clément Michelin, c'est une bonne surprise."

Arnaud Pouille et Florent Ghisolfi



A.P. : "On espère que cette saison sera celle du retour du public. Son absence a coûté entre 450 000 et 500 000€ à chaque rencontre.

On échange encore avec la DNCG qui a mis à jour ses exigences avec la clotûre tardive des droits TV. L'an passé on aurait pû être bénéficiaires si Mediapro était allé au bout."



"Nous ne sommes pas vendeurs concernant Loïc Badé. Rennes est intéressé, on a des relations très courtoises avec eux. Mais ils n'ont pas le même discours quand il s'agit d'acheter que quand il s'agit de Camavinga !"



F.G. : "On peut se permettre d'avancer sur des dossiers. On regarde pour avoir un profil différent au rôle de piston gauche. On compte déjà sur Haïdara, Boura et Boli donc on ne prendra qu'un profil nouveau qui apportera quelquechose."