Lens - Monaco: Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le dernier match de la saison, qui a vu le racing ne faire mieux qu'un match nul et vierge face à Monaco (0 - 0). Les lensois ne se qualifient pas pour l'Europe et terminent septièmes de la Ligue 1. Malgré tout, la saison a été exceptionelle pour un club promu. En ce qui concerne ce dernier match, l'AS Monaco a largement dominé les sang et or, qui auraient néanmoins pû réaliser un hold-up sur le dernier quart d'heure du match.

LECA (7) : Il a tenu la baraque, dans un match où Monaco a clairement dominé. Son attaque internationale n'a pas été en réussite et cela est en partie grâce au portier corse.



GRADIT (7) : Un match plein où ses prises de risque n'ont pas payé. Bon défensivement également.



BADE (6) : Pas mal de fautes mais de bonnes interventions aussi. Il a joué son rôle au centre d'une défense très sollicitée.



MEDINA (5) : Pas franchement en vue mais une ou deux bonnes interventions qui laissent une meilleur impression que ses dernières sorties.

Remplacé par Banza lorsque Franck Haise a joué le tout pour le tout.



HAIDARA (5) : De retour sur le flanc gauche après avoir été blessé, il a fait son match. Délivre notamment le seul bon centre de la première période pour Ganago.



CLAUSS (5) : Peu en vue, il n'a pas eu la possibilité de s'exprimer et il a même semblé émoussé.



DOUCOURE (4) : Moins en vue également sur ce match, lui aussi était peut-être moins dedans physiquement. Ou bien est-ce son avenir qu'il avait en tête?



CAHUZAC (5) : Pour son 200ème match de Ligue 1, le capitaine n'a pas eu une partie facile tout comme le reste de son équipe. Un peu de mieux sur la fin de match.

Remplacé par G. Kakuta en fin de match.



FOFANA (7) : Toujours celui qui a le plus impact au milieu, il avait aussi la lourde tâche de lancer les offensives lensoises. Il ne peut néanmoins tout faire tout seul, en l'absence de Gaël Kakuta. Mais il aurait pû être le héros du soir s'il avait cadré sa frappe à un quart d'heure de la fin. Il sera encore la saison prochaine un homme sur qui construire.



SOTOCA (5) : Son volume a aidé l'équipe à ne pas sombrer face à la pression monégasque. Mais cela est toujours au détriment de sa présence offensive, tant il est parfois redescendu bas.

Remplacé par C. Jean.



GANAGO (5) : L'avant-centre a tenté d'exploiter les quelques ballons qu'il a reçu mais bien souvent, partait de trop loin pour pouvoir se mettre dans les meilleures dispositions. Souffrait de ne pas avoir plus de soutien dans cette composition de Franck Haise.

Remplacé par A. Kalimuendo.