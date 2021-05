Bordeaux - Lens : Les notes MadeInLens

Les lensois ont raté leur mission européenne hier soir et repartent de Bordeaux avec un score sévère de 3 buts à 0. Malgré une grande domination en première période, c'est un but sur pénalty qui a permis aux bordelais de prendre l'avantage, et d'obliger Franck Haise a revoir ses plans. En fin de match, leur football total a ainsi été sanctionné par deux fois. Le racing aurait pû aussi espérer mieux de certain de ses hommes clef.

La course européenne n'est cependant pas encore perdue ar il reste un dernier exploit à faire, face à Monaco, dimanche à Bollaert-Delelis.

LECA (4) : Trois buts encaissés hier soir, ce qui peut paraitre sévère, mais le portier lensois a été aussi pris en défaut sur les deux dernières réalisations bordelaises. Pas un grand match auparavant non plus.



GRADIT (4) : Le défenseur avait bien commencé mais il a aussi été fautif dans les ultimes moments du match alors que son équipe tentait le tout pour le tout.



BADE (4) : Quelques erreurs et battu par les attaquants bordelais à quelques reprises, il a aussi été averti pour la 10ème fois de la saison.



MEDINA (3) : L'argentin a aussi été piégé et perdu ses faces-à-face avec Hwang notamment. Sanctionné par son coach à l'heure de jeu et remplacé par Corentin Jean, qui a montré beaucoup d'envie pour égaliser.



CLAUSS (4) : Un des hommes forts de la saison lensoise, le scénario est cruel puisque c'est lui qui oriente le match en faveur des bordelais avec une grosse faute de main dans la surface. Un peu moins adroit avec ses coup de pieds arrêtés aussi. Pas assez incisif hier soir.



BOURA (5) : Le jeune latéral a montré un bon visage pour sa titularisation, surtout en première période. S'est un peu éteint après, et a d'ailleurs été remplacé par le revenant Cheick Traoré, volontaire mais à court de rythme.



DOUCOURE (5) : Le milieu de terrain a été moins à l'aise devant des bordelais regroupés et qui allaient vite vers l'avant. Lui non plus n'a pas sû insuffler plus d'allant offensif pour espérer quelquechose de ce match.

Remplacé par Tony Mauricio.



FOFANA (6) : Le seul joueur lensois que l'on a senti à la hauteur de l'enjeu. Son activité lui a permis de surnager mais malheureusement pas de tirer ses coéquipiers plus haut. Quelques bons retours, mais surtout deux actions de but.



KAKUTA (3) : Le meneur de jeu a lui raté cette rencontre très importante. Il a d'ailleurs montré pas mal de nervosité, alors que c'était peut-être un rendez-vous pour lui. Toujours à l'aise techniquement il a délivré quelques ballons dos au but, mais cela était très insuffisant face au bloc bordelais.

Remplacé par Pereira Da Costa.



BANZA (4) : Il n'a pas pû exploiter la petite poignée de ballons qui auraient pû être dangereux. Vraiment meilleur en sortie de banc.

Remplacé par Arnaud Kalimuendo qui a fait une bonne entrée.



GANAGO (5.5) : L'attaquant camerounais a réalisé un match plutôt satisfaisant et il ne lui a pas manqué grand chose pour marquer, avec un peu plus de chance ou sans un bon Costil en face peut-être.