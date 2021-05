PSG - Lens : Les notes MadeInLens

Les lensois ont montré un beau visage face à Paris, insuffisant malgré tout pour repartir avec quelquechose du Parc des Princes. Des erreurs évitables ont permis au PSG de mener 2 buts à zéro, mais le racing avait les moyens et aurait pû créer l'exploit en égalisant. Partie remise dans ce mois de mai final très difficile, mais les efforts fournis et la qualité de jeu contribueront à remporter à nouveau des points, à commencer peut-être la semaine prochaine dans le derby!

FARINEZ (7) : Auteur de quelques très bons arrêts, on l'a aussi vu ne pas hésiter à sortir de sa surface. Bien plus affuté qu'en Coupe de France, on a enfin vu ce qu'il avait à offrir.

Seule ombre au tableau, un petit manque de communication qui a amené J. Gradit à pousser le ballon en corner, sur lequel Marquinhos inscrit le second but parisien. A revoir, si le staff l'ose, encore ce mois-ci.



GRADIT (6) : Il a semblé être le meilleur défenseur central et pourtant il était le premier opposant à Neymar. Dommage pour l'action décrite ci-dessus.



FORTES (6) : Pas beaucoup pris en défaut, il a tenu son rôle sobrement et sans prendre de risque. Une jolie frappe à noter quand même sur une percée en seconde mi-temps qui l'a mené aux avant-postes.



MEDINA (5) : On retiendra surtout son erreur individuelle qui a coûté le premier but parisien. Mais il a aussi sû bien défendre (comme son retour sur Draxler à la 71ème) et aurait même pû égaliser de la tête.

Un match où on aurait aimé le voir plus dur sur l'homme, et où il a chèrement payé son erreur, le prix du haut niveau.



CLAUSS (7) : Il a apporté comme à son habitude, même si les possibilités étaient forcément moins nombreuses. Toujours précis dans ses centres et ses coup de pied arrêtés.



MICHELIN (4) : Préféré à Boura sur le flanc gauche, il a commencé le match en mettant beaucoup d'impact mais en étant souvent en retard. Pas en réussite non plus avec le ballon.

Remplacé par C. JEAN dans le choix nettement offensif de Franck Haise pour la fin du match.



DOUCOURE (5) : Il a souffert face au milieu de terrain parisien, et n'a pas ménagé ses efforts. Il sort blessé à un quart d'heure de la fin.

Remplacé donc par MAURICIO.



CAHUZAC (5) : Lui aussi a été dans le dur dans la bataille du milieu de terrain. Il a parfois montré un bel engagement dans ses duels mais on aurait aimé en voir un peu plus.

Remplacé par SOTOCA, qui a perdu plusieurs ballons et n'est jamais vraiment rentré dans son match.



FOFANA (7) : Il a été le poumon du milieu lensois, que ce soit dans ses replis ou dans sa faculté à lancer les actions offensives. Le meilleur lensois sur le terrain, même s'il n'a pas pû seul faire la différence pour repartir de Paris avec un point.



GANAGO (7) : Ganagoal est de retour, et a cette fois-ci à nouveau marqué en renard des surfaces, comme la semaine passée face à Nîmes. Une efficacité qu'il faudra maintenir jusqu'au bout de la saison pour espérer accrocher quelquechose au classement.

Remplacé par KAKUTA qui a été l'auteur de quelques beaux mouvements, mais insuffisant pour égaliser.



KALIMUENDO (6) : Il a été remuant et a essayé de percuter face à ses anciens coéquipiers. Il aurait pû être le buteur du jour, mais manque le ballon qui file pour Ganago. A eu les occasions pour se montrer décisif face au club à qui il appartient, théoriquement, toujours.

Remplacé par BANZA.