Lens - NÃ®mes : Les notes MadeInLens

Dans un match où les lensois se sont retrouvés à dix après 25 minutes de jeu (expulsion d'Issiaga Sylla), les trois points de cette victoire acquise dans la difficulté ont une saveur particulière. Le racing l'emporte face à Nîmes 2 buts à 1 (Ganago, Haïdara) grâce à la force collective qui l'a amené à la 5ème place du classement.

Les sang et or joueront donc un mois de mai de gala, sans pression, mais avec pour objectif de réaliser l'exploit d'atteindre l'Europe.

LECA (6) : Il fait son match sans être beaucoup sollicité sur sa ligne. A joué avec la chance en voyant un ballon d'Eliasson s'écraser sur sa barre, mais aussi de malchance quand il quitte ses partenaires, blessé à la cuisse. Remplacé par sa doublure FARINEZ.



GRADIT (7) : Une belle partie du relanceur qui avait commencé tambour battant le match. Plus acculé comme le reste de son équipe une fois réduite à dix.



BADE (6) : Un match intéressant mais pas exempt d'erreur. Sans dommage cette fois-ci. Sa progression cette saison semble s'être arrêtée.



HAIDARA (7.5) : On le trouve décidément à l'aise dans l'axe gauche. Il s'est montré fébrile durant le temps le plus faible de son équipe, mais a terminé en héros du match en inscrivant le but de la victoire.



CLAUSS (6) : Il semblait à l'orée d'un match dans la lignée de ses dernières performances, mais comme le reste de son équipe, a vu ses ambitions offensives sanctionnée par l'expulsion de Sylla. Malheureux sur le pénalty qu'il concède.



BOURA (6) : Il remplace très bien, malgré son faible temps de jeu, et par l'intermédiaire de Corentin JEAN, un SYLLA (non notés) stupidement expulsé pour un pied haut non maitrisé. On ne reverra en fait probablement plus le latéral toulousain sous le maillot sang et or.



CAHUZAC (6) : Métronome au milieu de terrain, il a pû mettre dans de bonnes conditions son jeune coéquipier David Pereira Da Costa. Appliqué dans le travail défensif une fois l'équipe réduite à dix.



FOFANA (6) : Moins en vue que lors de ses meilleures sorties même s'il a effectué une petite poignée de belles interventions, défensives ou offensives. Avait l'air d'encore souffrir de la fatigue post-covid.



PEREIRA DA COSTA (7) : Une très belle première titularisation pour le franco-portuguais. Il délivre la passe décisive de l'ouverture du score pour Ganago.

Remplacé à une demi-heure de la fin par MAURICIO, auteur d'une belle entrée et passeur décisif également sur corner.



GANAGO (7) : Enfin de retour avec une titularisation, il n'a pas attendu longtemps pour retrouver le chemin des filets. Seul devant, il a été dans le dur en seconde période. Espérons qu'il finisse la saison comme il l'avait commencée, et que ses soucis physiques soient derrière lui!

Remplacé par KALIMUENDO, qui a redynamisé l'équipe avec l'aide de Tony Mauricio.