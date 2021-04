Brest - Lens : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match Brest - Lens qui aura vu les lensois devoir se satisfaire du match nul. Un match compliqué et riche en cartons, dont il était en effet difficile d'espére rmieux...

LECA (6) : Décisif dans les moments importants, comme face à Cardona en fin de match. Trompé sur le but mais il aurait peut-être pû mieux fermer son premier poteau.



FORTES (5) : Inspiré dans ses interceptions et plutôt à l'aise dans l'axe-droit, il gâche son match en étant expulsé pour un second avertissement.



BADE (4) : A peine revenu de l'isolation, il n'a pas montré son meilleur visage. Ses erreurs ont été payées cash puisqu'elle smènent au prmeier avertissement de Fortes, et au corner du but brestois.



HAIDARA (5) : Lui aussi a commis quelques erreurs et a d'ailleurs été averti dès le retour des vestiaires. Mais il dépannait à nouveau dans l'axe-gauche.



CLAUSS (7) : Pas son meilleur match, loin s'en faut (surtout en prmeière mi-temps), et il a montré quelques signes d'énervement. Mais le jeu offensif lensois passait encore et toujours de son côté.



SYLLA (4) : Pour son retour sur la pelouse après avoir été longtemps inutilisé, il a paru invisible. Remplacé par BOURA.



DOUCOURE (6) : Toujours un travailleur précieux au milieu de terrain. On revoit sa bonne entente avec Yannick Cahuzac en l'absence de Seko Fofana.



CAHUZAC (6.5) : Sur le but brestois il ne semble pas toucher le ballon et aurait donc pû sauver son équipe. Il a effectué quelques retours intéressants et maitrise toujours autant les décalages côté droit.

Cerise sur le gâteau, dans ce match un peu électrique, il n'a pas écopé du moindre carton!



KAKUTA (7) : Il retrouve son rôle de leader technique et a inscrit son dixième but de la saison, sur pénalty.

Remplacé par LOUVEAU.



JEAN (6) : Il a été l'attaquant le plus dangereux en première période. N'a pû faire mieux en seconde, et a été remplacé par GANAGO, auteur d'une bonne entrée!



KALIMUENDO (5) : Apparu un peu en difficulté en première période, il n'aura pas sû faire la différence ce week-end. Doit profiter plus de son temps de jeu lors de ses titularisations.

Remplacé par BANZA, expulsé pour avoir contribué à la mêlée de fin de match.