Lens - Lorient: Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match Lens - Lorient de dimanche après-midi. Les lensois ont a remporté une belle victoire 4 buts à 1, un score flatteur face à l'opposition rencontrée, et qui traduit une efficacité offensive qui a été optimale. Avec un groupe amoindri en raison de nombreux forfaits covid, les joueurs présents ont tous donné satisfaction à leur coach qui a également sû reconfigurer son équipe pour mieux maitriser la seconde période.

LECA (7) : Auteur de plusieurs parades et arrêts décisifs, il a effectué un excellent match. Seule ombre au tableau, ce but encaissé où il a semblé statique, comme l'ensemble de sa défense.



GRADIT (6) : Un match sans bavure alors que la défense lensoise a été mise sous pression par les lorientais.



FORTES (7) : Probablement le meilleur match du défenseur lensois depuis longtemps. Un bel arrêt sur sa ligne pour empêcher les bretons de reprendre espoir.



MICHELIN (6) : Replacé en défense centrale, il a souvent été à la limite... voir au-delà, mais l'arbitre de la rencontre avait semble t'il décidé de compenser pour le match contre Reims. Tant mieux pour tout le monde.



CLAUSS (7) : Pas de masterclauss cette fois-ci, mais tout de même un très bon match, nettement porté sur l'offensive.

Décisif dans ses coups de pied arrêtés, et remplacé par le revenant Cheick TRAORE.



HAIDARA (7) : Cohérent et régulier dans ses dernières prestations, il est le premier présent sur le but du 3-1, repris victorieusement par Kalimuendo.



DOUCOURE (5) : Moins en vue dans ce match que dans les précédents, mais il a pû gratter les ballons habituels.



CAHUZAC (6) : Présent dans son rôle parfois excentré désormais habituel, le capitaine l'a aussi été dans les replis où il a pû sauver notamment un ballon jusque dans sa surface.



KAKUTA (7) : Il a pû inscire son dixième but de la saison sur un pénalty cette fois-ci transformé avec succès.

Remplacé en fin de match par le jeune Ansou SOW.



JEAN (7) : Titulaire surprise, il a fait parler sa fraicheur et inscrit un but à la fois important et bien réalisé. A féliciter pour son état d'esprit et de préparation à la vue de son faible temps de jeu!

Remplacé par Pereira DA COSTA, qui a effectué une belle entrée et a gagné de spoints face à Tony Mauricio.



KALIMUENDO (6) : L'attaquant toujours techniquement parisien a inscrit son 7ème but en renard des surfaces et a été omniprésent sur le frotn de l'attaque.

Remplacé par Simon BANZA, décisif également, et donc encore une fois en sortie de banc.