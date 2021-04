Lens - Lyon: Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match Lens - Lyon, qui s'est soldé sur un match nul un but partout. Les lensois, qui avaient ouvert le score, doivent tout de même se féliciter de ce résultat face aux lyonnais, candidats au titre et qui descendent du podium. Ils conservent leur 5ème place au championnat.

LECA (7) : Il a tenu la baraque dès le début du match, s'imposant dans sa surface... et en dehors quand il s'est mué en joueur de champ.

En seconde période, il gagne tout ses duels face aux attaquants lyonnais... dommage qu'il encaisse ce but égalisateur.



GRADIT (7) : Il a montré son meilleur visage, couvrant le côté du remuant Clauss et se permettant une ou deux percées balle au pied.



BADE (7) : Il s'est remis en question après quelque matchs plus que moyens et ponctués d'erreurs. Samedi soir, il a réalisé une prestation plus révélatrice du niveau qu'il avait montré jusqu'ici.



FORTES (5) : Quelques délicatesses et un carton jaune en début de match, mais il a ensuite très bien défendu face à Depay et Kadewere.

Remplacé par Boura, qui a échangé sa place avec Haïdara.



CLAUSS (7.5) : Peu en vue durant la première demi-heure, il a réalisé une seconde période exceptionnelle. Buteur alors qu'il avait dézoné dans l'axe, avec un appel digne d'un attaquant de formation. Et une frappe bien stoppée par Lopes. Remplacé par Michelin.



HAIDARA (6) : Le jeu a beaucoup penché de son côté durant la première mi-temps, de façon assez inhabituelle. Il aurait alors pû se montrer plus précis ou même décisif. Défensivement, il a été vu battu à une ou deux reprises.



CAHUZAC (6) : Dans ce milieu à trois, il s'est encore excentré de manière intéressante côté droit. Son match est entâché d'une mauvaise passe en retrait, sous la pression, pour Leca, qui aurait pû se transformer en but lyonnais.



DOUCOURE (7) : S'est bien battu au milieu de terrain, et aurait pû se voir valider son but en première période. Remplacé en fin de match par Mauricio.



FOFANA (7) : A l'inverse de Clauss, on l'a surtout vu en première période, toujours très à l'aise dans ses prises de balles. Mais il s'est de nouveau montré sur la fin de match.



KAKUTA (6) : On a longtemps craint un nouveau match sans efficacité. Mais sa passe décisive pour Clauss devrait lui redonner de la confiance, si tant est qu'il en avait perdu.



SOTOCA (5) : Il a encore travaillé pour ses coéquipiers, mais son absence aux avant-postes a aussi fait défaut. Remplacé par Banza.