La confÃ©rence de presse de Franck Haise avant Lyon

C'est reparti pour le RC Lens après cette trêve internationale... qui n'aura pas concerné beaucoup de joueurs lensois puisque comme la majorité des clubs de Ligue 1, le racing avait décidé de retenir ses internationaux pour ainsi éviter la période d'isolation au retour.

Franck Haise fait le point sur la préparation de la réception de l'Olympique Lyonnais, samedi soir à 21h00. Et sans mauvaise blague!

Groupe



Medina est suspendu. Zackaria Diallo (lombaires) sera indisponible. Seul Issiaga Sylla est parti en sélection (avec la Guinée), pour le premier match uniquement.



Lyon



F.H. : "Ils ont vraiment un énorme potentiel offensif. Ils sont attendus très hauts dans le classement. On a préparé notre match en regardant comment on peut améliorer nos animations, contrer leurs points forts, et comment leur créer des problèmes.

Au match aller, ils étaient supérieurs, dans les statistiques, et très largement supérieurs pendant 55 minutes."



Placement de Gaël Kakuta



F.H. : "Je l'ai utilisé plus haut sur les deux derniers matchs. J'ai trouvé qu'on était plus intéressants sur l'équilibre et un peu sur l'animation. Et je me garde toutes les options intéressantes.

Je ré-utiliserais ce système certainement d'ici la fin de la saison."



Arbitres de la fin de saison?



F.H. : "Je ne m'occuppe pas de ce rôle d'arbitre. On essaie de faire en sorte de gagner tout nos matchs, quelque soient les ambitions de nos adversaires.

Je ne sais pas si on posera des problèmes à tout le monde, mais on souhaite avant tout travailler pour garder notre identité de jeu."



Point de satisfaction général sur cette saison



F.H. : "Pour un promu comme nous, en plus des résultats, je reviens sur notre identité de jeu, mais aussi notre état d'esprit, la volonté de ne pas subir et d'aller toujours au bout de nos matchs... Et encore notre identité de jeu: On peut être satisfaits de ce que l'on produit."