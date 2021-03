Strasbourg - Lens: Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour la rencontre d'hier entre Strasbourg et Lens. Porté par Séko Fofana, le racing s'est imposé dans un match commencé très fort avant de progressivement abandonner le ballon aux strasbourgeois.

LECA (7) : Si on attendait mieux sur le but strasbourgeois, il a été très performant sur toutes les autres sollicitations, et il en a eu plus que de coutume. Même quand celles-ci démarrent de ses propres défenseurs.



GRADIT (6) : Un match sans éclat ni reproche pour Jonathan Gradit, qui s'est concentré sur ses tâches.



BADE (4) : Les matchs se suivent et se ressemblent pour le jeune défenseur, malgré les avertissements durant la semaine. La trêve internationale et une éventuelle pause sur le banc lui fera le plus grand bien.



MEDINA (6) : Il n'a pas été l'acolyte de Loïc Badé cette fois-ci des déboires défensifs de la défense lensoise. Match discret, ce qui est plutôt une bonne chos epour lui.



CLAUSS (8) : Deux passes décisives pour celui qui, une nouvelle fois, a été le meilleur joueur sur la pelouse (avec Fofana).

A aussi pû souffler en fin de match, remplacé par Clément MICHELIN.



HAIDARA (7) : On lui réclamait plus d'efficacité dans son apport offensif... Il a répondu présent, en quelquesorte. Toujours sérieux dans son rôle de piston, il a surtout hier après-midi inscrit le but de l'ouverture du score, même si cela a été assez involontaire.



DOUCOURE (6) : Très discret par rapport à son rendement habituel, il a bouché les trous quand ses équipiers se portaient vers l'avant.



CAHUZAC (6) : Le capitaine se porte dernièrement de plus en plus vers l'avant ou en dézonant côté droit. Des déplacements toujours intéressants qui le mettent un peu plus en lumière.



FOFANA (8) : Un nouveau match énorme pour celui qui prends le relai de Kakuta pour porter le milieu d eterrain lensois. On a craint en début de match un nouveau manque de précision (frappe au ras du poteau, 16ème).

Son but victorieux plein de puissance est exactement le genre que l'on attendait du milieu de terrain à son arrivée, et il aurait pû en inscrire au moins un autre.



KAKUTA (5) : Dans un rôle un peu différent avec le seul Banza devant lui, il s'est trop peu illustré dimanche par rapport à ce qu'il avait l'habitude de fournir pour que l'on puisse qualifier son match de bon.

Remplacé par Corentin JEAN quand son coach est repassé dans son système habituel à deux attaquants.



BANZA (6) : Un meilleur match pour cette nouvelle titularisation de Simon Banza, cette fois-ci seul en pointe, sans pour autant trouver la faille. Il regrettera surtout d'avoir manqué le cadre, du bout du pied, alors qu'il avait devancé Kawashima et deux défenseurs messins.

Remplacé par Florian SOTOCA.