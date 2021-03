Lens - Metz: Les notes MadeInLens

Les lensois peuvent regretter de nouvelles erreurs défensives, après avoir concédé un match nul 2 - 2 au goût amer, face à Metz dimanche. D'autant plus que l'arbitrage de M. Batta n'aura pas favorisé les locaux... ce qu'a d'ailleurs souligné Franck Haise peu après le match, dans une inhabituelle rage froide.

Leca (5) : Parfois sollicité par les messins, il a connu un match chèrement payé avec deux buts encaissés. Une belle sortie loin de se sbuts en seconde période.



Gradit (6) : Rapidement et sévèrement averti pour une simulation dans la surface, cela a inhibé le reste de son match. Dommage.



Badé (4) : Une nouvelle mésentente avec Medina qui a été à l'origine de la première égalisation messinne.

Le jeune défenseur semble dans une période difficile après quasiement trente matchs d'une saison où on lui en demande beaucoup pour l'expérience qui était la sienne à son arrivée.



Medina (3) : Dès le début du match, on l'a senti en difficulté dans ses passes et à la réception de celles de ses coéquipiers. Il a par ailleurs écopé d'un carton jaune pour une saute d'humeur.

Fait preuve d'une certaine inconstance, à corriger.



Clauss (8) : Un nouveau grand match pour le piston droit. Cette fois-ci, il a inscrit son second but en L1, et le prmeier sur coup-franc pour le RC Lens en championnat depuis Daniel Ljuboja.

Remplacé par Michelin en fin de match.



Haïdara (5) : Souffre de plus en plus la comparaison avec son coéquipier de droite. Moins naturallement porté sur l'avant, son apport offensif est souvent stérile.



Doucouré (7) : Un match discipliné dans lequel on l'a moins vu que dernièrement.



Cahuzac (7) : Le capitaine s'est mis en évidence dans ce milieu à trois qui avait démarré sans Gaël Kakuta. Plus souvent porté vers l'avant, il a ainsi été buteur. Est aussi le dernier malheureux d'une défense passive qui a tardé à dégager le ballon du second but messin.



Fofana (8) : Il a été le patron du milieu de terrain et aurait pû lui aussi se montrer décisif. Très actif avec son impact habituel.



Sotoca (5) : Il a moins pesé sur le match qu'à son habitude. Ses ballons offensifs ont tous manqué de précision.

Remplacé par Kakuta, qui aurait pû offrir la victoire aux siens avec un brin de chance ou d'efficacité en plus.



Kalimuendo (5) : Plutôt actif et généralement bien trouvé par ses partenaires, il a joué en tentant des choses assez compliquée.

Aurait pû trouver la faille en se montrant plus avisé et en simplifiant son jeu.

Remplacé par Banza, toujours meilleurs en sortie de banc.