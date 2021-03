Saint-Etienne - Lens: Les notes MadeInLens

Les lensois ont remporté uen belle victoire à Saint-Etienne, hier en début de soirée, sur le score final de 3 buts à 2.

Bien que globalement dominés en prmeière période, ils se sont montrés très efficace sur leurs deux premières actions franches (2-0 à 25ème minute). Les stéphanois, qui luttent pour le maintien, n'auront pas démérité.

Mais la seconde période aura vu les lensois s'adapter et remonter leur bloc équipe, et tenter de refaire le break par de nombreux contres orchestrés par Séko Fofana. Le jeune David Pereira Da Costa, concluera finalement celui de la victoire (3-1, 90+3), malgré un dernier pénalty et une réduction du score juste derrière (3-2, 90+4).



Le RC Lens se positionne parfaitement, seul cinquième, à 10 matchs de la fin du championnat.

LECA (5) : Il n'a pas forcément eu beaucoup d'interventions compliquées à réaliser. Les nombreux centres stéphanois ne donnaient pas lieu à autant de frappes cadrées, loin de là.

Stoïque sur la tête du 2-1 de Moukoudi. Le pénalty final reste anecdotique.



GRADIT (6) : Un match sérieux mais sans coup d'éclat.



BADE (6) : Il s'est bien repris de sa dernière performance plus mitigée contre Angers. Rassurant.



MEDINA (7) : Il a réalisé une belle partie dans laquelle il s'est aussi montré aux avant-postes. Effectue d'ailleurs une belle frappe qui aurait pû être celle du 3-1.



CLAUSS (6) : Un peu plus dans le mal hier après plusieurs performances remarquables. A besoin de souffler.

Remplacé de ce fait par MICHELIN, passeur décisif.



HAIDARA (6) : Lui aussi aurait pû inscrire le but de la victoire plus tôt, mais sa reprise s'est écrasée sur la barre.



CAHUZAC (6) : Le capitaine est revenu prendre sa place au milieu de terrain en l'absence de Cheick Doucouré. Comme prévu, il a été au rendez-vous, se contentant des tâches défensives et permettant à Séko Fofana de s'exprimer pleinement.



FOFANA (8) : En l'absence de Gaël Kakuta, il est celui qui a pris ses responsabilités. Son volume de jeu et sa percussion ont brillé en seconde période, où de nombreux contres auraient pû s'avérer décisifs si ses coéquipiers (ou lui-même) avaient été plus efficaces.

En première période, il a aussi délivré une passe décisive pour Kalimuendo. Peut-être son meilleur match sous le maillot sang et or.



MAURICIO (6.5) : Attendu en l'absence de Gaël Kakuta, on a retrouvé le Tony Mauricio combatif de la saison dernière.

Un peu caché en première période, il a été beaucoup plus en lumière en seconde, et aurait d'ailleurs pû être décisif. En somme, doit encore mieux faire, mais il n'a pas démérité.

Remplacé à un quart d'heure de la fin par le jeune David PEREIRA DA COSTA, qui a fêté sa première en concluant le contre victorieux.



KALIMUENDO (7) : On a retrouvé le Kalimuendo efficace de la fin 2020. Même si ses premières prises de balles ont été délicates, la troisième a été la bonne. Entre temps, il a aussi provoqué le pénalty de l'ouverture du score.

Il a néanmoins à nouveau levé le pied en seconde mi-temps. Remplacé par BANZA.



SOTOCA (7) : Buteur sur pénalty, il a encore manqué d'un peu de précision dans le jeu. Devra passer ce palier si le racing se positionne encore réellement dans la course à l'Europe dans 2 mois.