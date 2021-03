Entretien: MÃ©moire Sang et Or, une revue dÃ©diÃ©e Ã  l'histoire du RC Lens

Alexandre Taillez, auteur l'année dernière du livre "L’Opéra du Peuple" , est de retour avec un nouveau projet de revue dédiée au RC Lens, et qui sera disponible dès la fin de la saison. Il nous présente celle-ci, intitulée "Mémoire Sang et Or", dans un nouvel entretien.

MiL : Bonjour Alexandre, après un livre l'an dernier (L'Opéra du Peuple), vous revenez avec un nouveau projet de magazine pour les supporters sang et or. Pouvez-vous vous présenter à nouveau SVP pour ceux qui auraient manqué votre actualité de 2020 ?



A.T. : Je m’appelle Alexandre, j’aurai 30 ans dans quelques mois et je suis supporter lensois depuis l’âge de 11 ans. Abonné en Marek de 2006 à 2014, je suis désormais expatrié dans l’Ouest. Les kilomètres ne freinent pas la passion et ce ne sont pas les nombreuses sections de fans à travers toute la France qui diront le contraire, je pense notamment à la nouvelle section Lens Azur, à Lens Centre, Lens Capitale, etc...

Par ailleurs, je m’occupe de « RCL Archives » depuis 2011, mais je crois que nous y reviendrons un peu plus tard dans cet entretien !

MiL : Le livre a été une réussite, et vous revenez avec ce nouveau projet. Pouvez-vous nous parler de votre ressenti sur cette expérience, des choses que vous avez apprises ou que vous auriez faites différemment ?



A.T. : Effectivement, pour un premier livre et une auto-édition, c’est une grande réussite ! 300 des 350 exemplaires imprimés sont d’ores et déjà partis et les retours des lecteurs furent globalement très bons.

Les médias lensois, Madeinlens en tête, ont été un précieux soutien et cela m’a beaucoup touché. En amoureux du ballon rond, j’ai aussi été honoré de voir mon livre recommandé par France Football en novembre dernier. Evidemment, je dois souligner le fait que Guillaume Warmuz a écrit la préface du livre, ce qui est la plus belle des récompenses.



Je dirais que les erreurs commises ou du moins les choses que j’aurais pu faire différemment m’ont appris beaucoup et que je ne ferais donc pas autrement si j’en avais l’occasion. Mon seul vrai grand regret est d’avoir laissé passé une ou deux coquilles, comme lors du chapitre sur Tahiti où j’indique que Marama Vahirua est le fils de Pascal alors qu’il est en fait son cousin !



Quoi qu’il en soit, tout cela m’a demandé un travail colossal, de l’écriture aux envois postaux, de la mise en page aux corrections en passant par la promotion, mais je ne le regrette pas le moins du monde et comme vous l’imaginez, mon nouveau projet est né de cette expérience exceptionnelle et des rencontres faites à cette occasion.

MiL : Place à Mémoire Sang et Or. Pouvez-vous nous parler de son contenu, du but du projet ?



A.T. : Comme je le disais plus tôt, j’ai lancé en 2011 le site « RCL Archives », sur lequel je diffuse les vidéos des plus grands moments de l’histoire de notre club. Pour fêter le 10ème anniversaire comme il se doit, j’ai décidé de sortir une revue papier de 60 pages qui mettra elle aussi à l’honneur l’épopée lensoise commencée en 1906. Il y aura des interviews de grands noms de l’institution Sang et Or issus de plusieurs époques. Je tiens à garder la surprise pour le moment mais je me sens redevable envers vous et je vous donne donc une info : je me suis entretenu une demi-heure au téléphone avec Franck Queudrue !



En plus des interviews, je prépare plusieurs articles aux formats variés. Il y aura des papiers historiques mais aussi des choses plus originales et amusantes.



Il ne s’agit pas d’une revue officielle, il faut le préciser, mais je compte bien rendre hommage à « Sang et Or Mag », dont je suis un grand nostalgique !

MiL : Les gens peuvent précommander sur Ulule dès aujourd'hui, et receveront leur exemplaire pour les vacances d'été, c'est bien ça ?



A.T. : Au mois de mai, si tout se passe bien !

Je suis déjà passé par Ulule l’an passé pour mon livre et ce site m’a convaincu puisqu’il permet aux gens de précommander, d’obtenir d’autres contreparties s’ils le souhaitent, et ce en tout sécurité car ils ne seront pas débités d’un centime si l’objectif fixé (en l’occurrence 1000 euros) n’est pas atteint.



Quand à moi, cela me permet de financer l’impression des magazines – j’en prévois 250 pour le moment – sans me ruiner.

MiL : Il y a un an on vous demandait une analyse sur le RC Lens d'alors. Un arrêt du championnat, une montée, et une stabilisation en Ligue 1 vous nous répondiez alors. C'était carton plein! Alors cette année, vous allez nous parler d'Europe ?



A.T. : Nous sommes maintenus mais nous ne sommes pas encore stabilisés, il faudra à nouveau viser le maintien l’an prochain, du moins dans un premier temps. Bien sûr, le Racing version 2020/2021 est absolument merveilleux à voir jouer, on n’a plus prix notre pied de la sorte depuis… Depuis longtemps !



Je ne vais pas vous apprendre que le RCL a un très beau passé européen, c’est d’ailleurs l’objet de l’une de mes vidéos. Je crois que même si la course à la qualif’ continentale n’était évidemment pas l’objectif initial, il faut jouer notre chance à fond. C’est un train qui ne repasse pas souvent, il suffit de se souvenir que notre dernière apparition en Coupe UEFA – au tour préliminaire – remonte à l’été 2007. Une éternité !

Si nous n’y parvenons pas, il n’y aurait toutefois pas de déception, tant la qualité de jeu nous aura comblé.

MiL : Comme d'habitude, un dernier mot si vous le souhaitez !



A.T. : Un dernier mot ? MERCI ! Merci à Franck Haise, merci aux joueurs, merci à Joseph Oughourlian, Arnaud Pouille et Florent Ghisolfi, merci à tout le staff, merci à Guillaume Warmuz pour sa gentillesse et sa générosité, merci vous pour votre soutien, merci aux lecteurs de L’Opéra du Peuple, merci, merci, merci !



J’ai bien failli une blague de mauvais goût en disant « merci au pangolin d’avoir précipité notre remontée » mais cette bestiole (ou toute autre cause de l’arrivée du COVID) nous empêche aussi d’admirer de nos propres yeux les exploits de la bande à Cahuzac, et c’est particulièrement frustrant. J’espère qu’on pourra se rattraper sur les dernières journées du championnat ou au moins dès le début de la saison prochaine !

Vous pouvez précommander et participer au projet en vous rendant sur la page Ulule de Mémoire Sang et Or, en cliquant ICI.