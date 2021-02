Lens - Dijon : Les notes MadeInLens

Le RC Lens ne se cache désormais plus après cette victoire, certes courte contre la lanterne rouge, mais globalement très maîtrisée malgré l'égalisation. Avec un score final de 2 buts à 1, et 40 points synonymes de maintien, le reste de la saison devrait consister à faire le maximum pour continuer à rêver d'Europe.

Leca (5) : A plutôt dû s'employer en seconde période, après sa sortie kamikaze initiale en tout début de match. Battu sur le but égalisateur, il est apparu moins sûr dans ses buts ce dimanche.

Gradit (7) : Bon match du relanceur, qui s'ets montré solide à son poste, et qui provoque ausis l'expulsion de Kamara.

Badé (5) : Un peu plus de nervosité qu'habituellement, il écope d'ailleurs d'un carton jaune. Rien de dramatique.

Fortes (4) : Peu à l'aise dans l'axe-gauche, il est pris dès le début du match. Revient heureusement dans la partie ensuite.

Clauss (8) : L'homme du match. Il travaille toujours autant et ne compte pas ses efforts. Capable de centrer le long de la ligne, en profondeur, ou d'éliminer et de repiquer dans l'axe... il est dangereux à chaque fois.

Hier, il est à l'origine du premier but, et tire le coup-franc décisif du second.

Remplacé poste pour poste par Michelin.

Haïdara (5) : Les matchs se suivent et se ressemblent pour Massadio. S'il a pris du volume, il doit mieux s'appliquer dans le dernier geste pour se montrer décisif, et peut-être moins chercher à prendre ses vis-à-vis de vitesse. A travailler.

Doucouré (6) : Un match un peu plus discret que dernièrement, mais il ne démérite pas.

Fofana (7.5) : Nouveau boss du milieu de terrain, il a enfin été récompensé d'un but. Sa reprise, athlétique, a permis l'ouverture du score.

Kakuta (6) : Ses prises de balles dos au but ont été difficiles, avec plusieurs dijonais qui ne lui ont guère laissé d'espace. N'a pas vraiment trouvé la solution de lui-même.

Suppléé par Mauricio pour le dernier quart d'heure.

Sotoca (6) : Toujours aussi travailleur mais pêche dans l'efficacité. Celel-ci devrait vite revenir...

Kalimuendo (4) : Une nonchalance qui contraste avec le reste de l'équipe et qui rappelle son parcours de formation... Il s'est précipité sur le peu de ballons qu'il a eu à négocier.

Vite remplacé par Banza, qui marque le but de la victoire sur un de ses premiers ballons. De quoi rafraichir l'étiquette de super-sub qui lui colle à la peau, à son corps défendant...