Il y a un an, le dernier match dans un Bollaert-Delelis entiÃ¨rement ouvert

Le samedi 22 février 2020, le RC accueillait pour le compte de la 26ème journée de Ligue 2 le SM Caen, qui revenait péniblement du bas de tableau pour sa saison de transition à la L2, après sa relégation. Un match qui avait tout d'une affiche très attendue par les supporters des deux clubs, et par les observateurs de la Ligue 2. Et avec un stade entièrement ouvert, et garni de plus de 27 000 supporters venus assister au réveil de son racing dans la course à la montée.

Mais, rétrospectivement, aucun d'entre eux ne pouvait alors prévoir le tournant que prendrait la suite de la saison lensoise.

Avec un Caen en meilleure forme sous l'impulsion de Pascal Dupraz, nommé trois mois auparavant, et un Lens qui est mal revenu de la trêve hivernale et qui reste sur un résultat très décevant à Châteauroux (défaite 3-2), le match est une affiche et la victoire est très attendue côté lensois. Et dès la 11ème minute, c'est Corentin Jean qui signe l'ouverture du score.

La nouvelle recrue a permis depuis le mois de janvier à l'équipe de Philippe Montanier de glaner des points précieux (face à Clermont ou à Troyes) et les sang et or ne sont donc toujours pas décrochés au classement malgré les dernières semaines poussives.

A ce moment précis du match, on se dit que le racing est reparti, et que garder le rythme devrait lui permettre de décrocher la montée, globalement méritée jusqu'ici. Si cette montée sera finalement bien acquise, le chemin pour y arriver se révélera on ne peut plus inattendu...



Ce sont les caennais qui dans l'immédiat vont se charger de doucher les espoirs lensois. Steven Fortes, auteur d'une faute sur Sery, va notamment leur montrer la voie. Un partout après transformation du pénalty. Puis, nouveau pénalty, et climatisation allumée à la pause avec ce score de 2-1 en faveur des visiteurs.

La seconde période sera encore pire que la précédente: Oniangué agrave le score (72ème, 1-3) avant que Clément Michelin ne se fasse expulser. En roue libre, les sang et or seront finalement défaits sur le score de 4 buts à 1, qui aurait pû être plus corsé.



Malgré cela, ils conservent une troisième place au classement, un tout petit point derrière Ajaccio. Toujours pas de quoi s'affoller.

Hors, moins de 48 heures plus tard, la nouvelle se confirme: Philippe Montanier est écarté de son poste d'entraineur! Une décision qui aura surpris tout les observateurs du club tant cette mesure extrême était inattendue, et soudaine.

"Une dynamique rompue", et sans certitude de la voir revenir à temps, justifiera Joseph Oughourlian. Franck Haise, en poste de l'équipe réserve, est nommé intérimaire jusqu'à la fin de la saison.



La suite de l'histoire appartient au nouveau coach qui lui aura imprimé la direction. Pour son premier match à la tête des pros, il donnera la victoire aux siens devant des travées de Charléty encore largement garnies en sang et or. Puis, devant un Bollaert-Delelis à huis-clos pour défaire Orléans, et acquérir finalement la montée à la faveur du prorata de points et de la seconde place au classement.

Un an après Caen, Bollaert-Delelis n'a toujours pas connu de nouvelle joute devant plus de 5000 supporters, mais brille en Ligue 1 avec Franck Haise à sa tête. Un constat inconcevable 365 jours plus tôt au coup de sifflet final d'une lourde défaite!

Dans les prochaines semaines, le RC Lens pourrait faire partie des clubs étant autorisés à accueillir à nouveau du public pour une période test. Et, selon toute probabilité, devrait se présenter pour une nouvelle saison de Ligue 1 dès le mois d'août. De cela au moins, on ne prends guère de risque à parier. Quant à se donner rendez-vous dans un an avec une jauge pleine...