Reims - Lens : Les notes MadeInLens

Dans un match qu'ils ont largement dominé, les lensois ne reviennent qu'avec un point de Reims (1-1). La faute à une efficacité dans les deux surfaces qui n'a pas tourné en faveur du racing, et à des faits de jeu (pénalty manqué par Kakuta, un but annulé par la VAR, et un pénalty non sifflé en toute fin de match) qui laissent beaucoup de frustration.

Leca (6) : Il n'a une nouvelle fois quasiment rien eu à faire. Réalise une parade sur l'action du but rémois, mais ne peut plus rien faire sur le second ballon.



Gradit (5) : Pas le plus à l'aise face à Dia, mais il a réalisé une meilleure seconde période, dans le sillage de son équipe, qui a forcer la marche avant pour réagir.



Badé (5) : On l'a vu en délicatesse avec certains de ses contrôles de balle hier. A déjà fait mieux par le passé.



Medina (7) : Le meilleur défenseur hier. De beaux retours pour couvrir ses coéquipiers et toujours aussi âpre dans ses duels.



Clauss (7) : Il a eu une période de flottement après l'ouverture du score où ses centres ont manqué d'un peu de justesse. Mais il s'est formidablement repris pour être l'artisan principal de l'égalisation, avec Sotoca en finisseur.



Haïdara (6) : Son activité sur le flanc gauche n'est pas à démentir, mais il pêche toujours dans l'efficacité de son dernier geste. Acquiert tout d emême le pénalty, manqué par Kakuta. Suppléé tardivement par Sylla qui n'a guère fait mieux.



Fofana (7) : Très actif en début de match, il s'est un peu caché par la suite. Mais son omniprésence au milieu de terrain a permis au racing de récupérer rapidement le ballon et de maintenir un pressing haut.



Doucouré (6) : Un bon match ponctué de coups d'éclats offensifs, comme sa tête sur la barre en première mi-temps.



Kakuta (5) : Il ne réalise pas un mauvais match, loin s'en faut, mais il aurait dû se montrer décisif en tant que leader technique de son équipe. Un nouveau raté sur pénalty qui devrait laisser à sa prestation individuelle le même goût amer que le point unique pris collectivement.



Banza (4) : Encore trop peu visible en première période, il a été trop souvent signalé hors-jeu en seconde. Remplacé par Corentin Jean en fin de match, que l'on aurait finalement préféré voir titularisé.



Sotoca (5) : Encore énormément d'activité et de présence, mais la plupart de ses tentatives n'ont pas été cardrées, ou ont été stoppées. Egalise tout de même de près, mais il aurait pû et dû faire la différence pour repartir avec les trois points.