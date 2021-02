Lens - Rennes : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match Lens - Rennes disputé hier. Face aux coéquipiers de Benjamin Bourigeaud, les lensois n'ont pû déployer leur jeu habituel. Franck Haise s'était par ailleurs passé de Gaël Kakuta. Un bon point pris néanmoins, face au 5ème du championnat, sur ce score nul et vierge de 0 à 0, le premier cette saison!

LECA (7) : Il est resté concentré dans un match où il a eu peu de ballons directs à négocier, mais où le danger pouvait être constant.



MICHELIN (6) : Il a tenté mais n'a pas été assez incisif. Pas très précis dans son rôle de tireurs de coup de pieds arrêtés. Remplacé par Clauss.



GRADIT (6) : Un match assez anodin où il a pû s'appuyer sur la solidité de Badé et se concentrer sur ses tâches défensives.



BADE (7) : Très bon retour du jeune défenseur pour sa nouvelle titularisation après sa blessure. Il a manqué à la défense du racing.



MEDINA (7) : Le jeune argentin a aussi hissé son niveau. A sa part dans la clean-sheet acquise hier soir.



SYLLA (6) : Titularisé après quelques semaines où son entraineur lui avait préféré Haïdara et Boura, il a montré qu'il était certainement celui des trois qui pouvait apporter le plus offensivement.

Pas chauceux face à Gomis dès le début du match.



DOUCOURE (7) : Un match complet et le milieu défensif semble s'épanouir depuis quelque semaines. Un beau duel face à Camavinga.



CAHUZAC (5) : Pas très en vue jusqu'à son tête-à-tête avec Martin en fin de match. Cela faisait longtemps que l'on avait pas vu ce visage de Yannick Cahuzac. Heureusement sans sanction pour l'équipe.



FOFANA (5) : Positionné plus haut que d'habitude, pour suppléer en quelque sorte Kakuta, il a été moins à l'aise, ayant moins d'espace et de temps pour travailler.



SOTOCA (6) : Il est beaucoup redescendu, sevré de bons ballons offensifs. Jamais en défaut d'activité.



KALIMUENDO (4) : La déception de la soirée côté lensois. Titularisé, il a été très peu visible et a exploité moins d'une poignée de ballons. Remplacé par Banza qui n'a guère fait mieux.