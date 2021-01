Les joueurs baissent leurs salaires

C'était dans l'air du temps depuis la semaine dernière, et le club vient d'officialiser l'accord global obtenu auprès de ses salariés et donc également joueurs.

Une baisse générale des rémunérations aura donc bien lieu, un sujet sensible dont les négociations se sont déroulées cette semaine. Sans plus de détails, mais le chiffre de 10% (pour les joueurs) avait été briévement évoqué.

Sans la manne prévue des droits TV, que Mediapro ne paie plus, tout les clubs de Ligue 1 se retrouvent amputés de la majeure partie de leur budget. A cela se retranchent encore les recettes, nulles, de billeterie, en raison des huis-clos imposés par la situation dûe au Covid-19. Le RC Lens, qui avait déjà consenti d'importants efforts de restructuration durant ses années en Ligue 1, n'est pas dans la situation la plus critique dans l'élite du football français. Mais cet accord était tout de même très attendu, et le président du club Joseph Oughourlian devrait encore avoir fort à faire pour trouver de nouveaux partenaires, et couvrir les pertes financières du club cette saison.