OM - Lens: Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match en retard de la 9ème journée de championnat qui voyait le racing se déplacer au stade Vélodrome de Marseille. Avec une victoire méritée mais sur le plus petit des écarts, les lensois ont signé une belle prestation, profitant de marseillais transparents.

Leca (6) : Il n'a pas eu beaucoup à s'employer, et son travail consistait principalement à organiser sa défense.



Fortes (6) : Un nouveau match propre du défenseur central qui confirme donc son retour en forme.



Gradit (7) : Il a parfaitement réagi après quelque performances en demi-teinte, et son erreur contre Nantes. Ses envolées balle au pied pour remonter le ballon en sont très symboliques.



Medina (6) : L'international argentin est revenu avec sa hargne (un peu trop peut-être, il a encore été averti) et en faisant fi des rumeurs de transfert l'entourant. Avec Fortes, la rotation en défense centrale s'est voulue rassurante pour la suite de la saison.



Clauss (7) : A nouveau four et au moulin, il a animé son côté droit comme à son habitude, avec en plus un rôle de tireur de coup de pieds arrêtés.



Haïdara (7) : De retour lui sur le flanc gauche après avoir enchaîné les bonnes prestations en défense centrale, il donne avec précision le centre du but vainqueur à Simon Banza.



Doucouré (5) : Un peu en-deça de certains de ses coéquipiers, il a concédé un coup-franc dangereux en fin de match qui aurait pû coûter la victoire.



Fofana (8) : Il a été le maître du milieu de terrain hier soir au stade Vélodorome. Toujours disponible, ses projections permettent au bloc lensois de remonter d'un cran en quelque secondes. Précieux.



Kakuta (7) : Une bonne partie mais il a beaucoup été bousculé et s'est donc peu montré offensivement. Remplacé par Mauricio, auteur d'une bonne entrée.



Sotoca (7) : A fait son match comme à son habitude, dans son rôle de pivot, et n'a pas hésité à faire de longs replis défensifs. Aurait pû se montrer dangereux sur une tête qu'il ne cadre pas.



Banza (7) : Titulaire surprise, il a d'abord gâché en manquant de rapidité pour se présenter face à Mandanda. Se reprends bien en montrant ses qualités athlétiques à la réception du centre de Massadio Haïdara, pour le but de la victoire. Remplacé par Kalimuendo en fin de match.