Nantes - Lens: L'avis cÃ´tÃ© nantais

Comme à chaque match à l'extérieur ou presque, MadeInLens se tourne vers ses confrères et adversaires de la semaine pour prendre la température du côté du club opposé au RC Lens en championnat. Aujourd'hui, c'est Elliott de La Maison Jaune qui nous parle du FC Nantes et du match à venir, dimanche.

MiL: Bonjour, pouvez-vous vous présenter rapidement pour nos visiteurs SVP?



LMJ: Je m’appelle Elliott Bureau, je suis journaliste pour Le Son Unique, une radio locale nantaise qui couvre l’actualité des Pays de la Loire. Je suis également co-président et rédacteur en chef de La Maison Jaune, un média indépendant traitant de l’actualité du FC Nantes dans son ensemble (équipe première / féminines / jeunes). On en est à notre deuxième saison d’existence, et le projet évolue plutôt bien avec pour le moment un site internet bien alimenté, et beaucoup de nouveaux projets pour les saisons à venir!

MiL : Où en est le FC Nantes ces dernières saisons globalement? Votre objectif cette année? (bien sûr, il y a beaucoup d'actualité extra-sportive de votre côté en ce moment!)



LMJ : Où en est le FC Nantes ? C’est une très bonne question. À la pire période de son histoire depuis 15 ans maintenant. La direction Kita malmène l’institution FC Nantes depuis 13 an, les supporters ne se reconnaissent en rien dans ce club. Sportivement, c’est une catastrophe, les résultats sont indigne d’un club du calibre du FCN qui file vers la Ligue 2 pour la 3ème fois, alors que ce n’était jamais arrivé avant 2007 !



Le seul point positif, selon moi, c’est qu’un vrai mouvement de contestation monte cette saison. Seule une action structurée nous sortira de ce cauchemar, ça semble être le cas actuellement. C’est notre seul motif d’espoir, le sportif passe au second plan (vous remarquerez que je n’ai pas évoqué Domenech)!

MiL : Pouvez-vous nous donner des nouvelles du seul joueur passé par les deux clubs, Mehdi Abeid?



LMJ : Mehdi Abeid est arrivé libre l’an dernier en provenance de Dijon. Après une première saison très timide, il se calque sur le reste de l’équipe. Ces derniers matchs il y a tout de même du mieux. Je pense qu’il fait partie de la meilleure paire de milieu de l’effectif avec Louza.

MiL : Quelle est la perception globale du RC Lens désormais du côté de chez vous?



LMJ : Personnellement le RC Lens est un club que j’apprécie, qui manquait à la Ligue 1. Ce club, ces supporters méritent amplement leur place dans l’Elite. Je suis content que vous soyez remonté.

Je suis plutôt surpris de votre début de saison. Je suis ça de très loin mais ça a l’air très bien structuré, et le peu que j’ai vu m’a fait plaisir à voir. J’espère pour vous que ça continuera, vous êtes sur la bonne voie !

MiL : Et pour ce match alors? Comment l'abordez-vous côté supporters?



LMJ : Comme je l’ai dit tout à l’heure, le sportif passe au second plan. Pour tout vous dire je ne vais pas le regarder car je n’ai pas envie de perdre deux heures de mon week-end...

Plus sérieusement, je pense que Lens ne perdra pas. Nantes va mettre le bus pour ne pas perdre, vous êtes sur une bonne dynamique et à mon avis vous serez les plus entreprenants.

MiL : Un dernier mot ou pronostic?



LMJ : Je vois Lens contrôler le match et l’emporter. On va dire 1-2. Et pour le dernier mot, j’espère que le prochain Nantes - Lens aura lieu en Ligue 1, ce serait une bonne nouvelle pour ces deux clubs qui méritent d’être dans l’Elite, mais surtout sans Waldemar Kita !

Merci à vous !

Retrouvez également La Maison Jaune sur Twitter : https://twitter.com/La_MaisonJaune