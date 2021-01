Lyon - Lens: Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match Lyon - Lens, qui s'est clôturé sur un score de 3 buts à 2 en faveur des lyonnais. Auteurs d'un match où ils n'ont jamais lâché, les lensois ont souffert dans les entames des deux périodes, notamment de la seconde, avec deux buts encaissés coup sur coup.

Leca (4) : Ne fait pas un mauvais match si on excepte le retour des vestiaires après la pause. Pas forcément non plus chanceux sur le CSC de Fortes, mais il repart tout de même avec 3 buts dans la musette et cela aurait pû petre le cas plus tôt dans la partie.



Gradit (4) : En difficulté sur son côté de la défense, il n'a pû museler Depay et Paqueta. Montre ses limites face à de tels joueurs.



Badé (5) : Comme ses compères de la défense il a été soumis à trop rude épreuve.



Fortes (3) : Comme prévu lui aussi n'a pas été en mesure de juguler suffisamment le potentiel offensif lyonnais. Se trouve de plus devant Leca et marque contre son camp (2-0) juste après la mi-temps.



Boura (6) : A nouveau titulaire, il s'est souvent porté vers l'avant, et s'est rendu disponible, surtout en seconde période. Encore en manque d'impact défensif.



Clauss (6) : A tenté et a essayer de varier son jeu pour surprendre l'OL. Une belle frappe au sortir du 1er quart d'heure. Remplacé en fin de match par Michelin.



Doucouré (7) : Enfin récompensé par un but en fin de match, hélas trop tard (89ème).



Fofana (7) : A été dans son rôle en amorçant beaucoup de mouvements quand cela a été possible; Remplacé par le jeune Pereira Da Costa.



Kakuta (6) : La physionomie du match ne lui a pa spermis de s'exprimer autant que d'habitude. Mène avec vista le contre du 3-1. A noter qu'il a joué tout le match, pour la seconde fois de la saison.



Sotoca (7) : Lui aussi a enfin vu le retour de la réussite en inscrivant le (beau) but de la révolte. Remplacé par Banza.



Ganago (5) : Il n'a pas réussi à bonifier beaucoup de ses prises de balles. S'il est revenu en pleine possession de ses moyens, il doit encore retrouver de la confiance devant le but. Remplacé par Kalimuendo, auteur d'une bonne entrée.