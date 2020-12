FC Metz - RC Lens: Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match FC Metz - RC Lens, qui s'est soldé par une défgaite lensoise 2 à 0.

Les messins évoluaient dans un système similaire aux lensois, et ont réussit à cadenasser leur arrière-garde tout en profitant des contres et des coup de pied arrêtés. Un match à oublier du côté du racing.

Leca (5) : On l'a senti plus énervé et plus en difficulté qu'habituellement. Il faut dire que son équipe a subit sur tout les aspects sur laquelle elle était prévenue, notamment les phases arrêtées.

Gradit (6) : Pas forcément heureux sur le premier but, on préférera noter son apport dans ses relances et percées quand il a fallu sonner la révolte.

Badé (5) : Lui aussi a donné dans le dépacement de fonction en essayant offensivement. Un match assez déséquilibré au final.

Haïdara (5) : Nouveau titulaire dans l'axe centre-gauche, il a bien couvert et permuté avec Sylla. Sans réussite.

Sylla (4) : Lui a été en difficulté face à N'Guette et Boulaya. Remplacé par Fofana, qui effectue une bonne entrée, mais a un peu gâché en tirant de loin.

Clauss (4) : Comme son homologue à gauche, les pistons ont été en difficulté face à des messins évoluant de la même manière. Remplacé par Banza.

Doucouré (5) : N'a pas convaincu dans un match où, sans trouver ses attaquants, il aura essayé de percuter ou de tirer de loin.

Cahuzac (5) : Le capitaine n'a pas non plus été en mesure d'apporter l'étincelle qui aurait pû aider ses offensifs. Remplacé par Mauricio qui lui a tout donné durant ses quelque minutes de jeu.

Kakuta (5) : Sevré de ballons et bien pris par les milieux défensifs messins, il n'aura pas eu l'impact habituel sur la recontre. Suppléé par C. Jean.

Ganago (6) : Il a eu quelques maigres occasions de faire la différence mais a butté face à la défense messinne, très regroupée.

Sotoca (4) : Ecope d'un jaune en fin de match où il n'aura réussit à négocier correctement que peu de ballons. On regrettera qu'aucun des attaquants n'ai réussi l'exploit individuel dans ce match.