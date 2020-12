Monaco - Lens: Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match AS Monaco - RC Lens, qui s'est soldé par une victoire lensoise 3 buts à 0.

Démarrée sur les chapeaux de roues, les lensois ont aussi sû profiter de faits de jeu pour effectuer une première mi-temps sans appel. A onze contre dix, la seconde période elle a été gérée sérieusement et nettement moins rythmée.

Leca (6) : Il a été précieux dans les deux premiers quart d'heure du match, quand les monégasques ont multiplié les tentatives d'égalisation. Il a aussi pû compter sur ses montants et sur la VAR, pour annuler un pénalty. Après le troisième but lensois, sa mission était plus ou moins terminée.



Gradit (5) : Il a encore écopé d'un carton jaune très tôt dans la partie (9ème). Il est à l'origine du pénalty d'abord sifflé, puis annulé par la VAR. Son match aurait pû être beaucoup plus compliqué si Monaco était resté à 111.



Medina (5) : L'argentin est revenu dans le onze de départ dans une position plus axiale, puisque Loïc Badé était suspendu. Lui aussi a pû profiter d'un match rendu simple par les faits de jeu, en répondant présent dans les 20 premières minutes face à des attaquants monégasques talentueux.



Haïdara (5) : Désormais épanoui en centre-gauche de la défense à trois, il a apporté un peu de sérénité auprès de ses fougueux partenaires.



Sylla (8) : Un des hommes du match, puisqu'il a cette fois-ci été récompensé de son engagement par un but... dès la 35ème seconde de jeu. Egal à lui-même dans les efforts fournis ensuite.



Michelin (8) : L'autre latéral n'est pas en reste. Titularisé pour prendre le relai de J. Clauss, il n'a pas attendu pour amener de l'activité dans son couloir droit. Il termine avec deux passes décisives au compteur. De quoi raviver la concurrence à son poste.



Doucouré (6) : Comme Gradit, il a rapidement écopé d'un carton jaune. Fait partie de ceux qui ont le plus essayé en seconde période.



Fofana (7) : Passeur décisif pour Kakuta, Séko Fofana a fourni un nouveau gros match dans l'entrejeu. Monte définitivement en puissance.



Kakuta (8.5) : Il n'a pas manqué grand-chose à Gaël Kakuta qui réalise un de ses meilleurs matchs sous le maillot lensois. Il inscrit un troisième but bien construit qu'il avait initié, et finalement conclu.

Rapidement économisé par Franck Haise une fois le match plié (57ème, par Mauricio), sans quoi sa performance aurait pû être encore plus impressionnante.



Ganago (7) : Le buteur lensois retrouve des jambes et s'il n'a pas marqué, il est celui qui est à l'origine de l'expulsion de Disasi.



Banza (7) : Il a saisi la chance que son coach lui a donné pour se relancer. A la réception du centre de Clément Michelin pour inscrire un deuxème but très important et qui scellait déjà le sort du match. Rassurant de la voir à nouveau impliqué et performant.