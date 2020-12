Lens - Montpellier: Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match RC Lens - Montpellier (2-3), qui s'est joué hier. Malgré la défaite, les lensois n'ont pas démérité, mais ont souffert face à l'efficacité des montpelliérains et commis des erreurs individuelles.

Menés 2-0, ils sont revenus à 2 buts partout avant de s'incliner sur corner.

Leca (4) : Il n'a pas eu d'impact positif sur ce match, même s'il effectue quelques beaux arrêts. Malgré un ballon très difficile à négocier dans ses six mètres au ras du sol, il est en faute en ne pouvant que renvoyer celui-ci dans les jambes adverses sur le but du 2-0.



Fortes (5) : Il retrouve un niveau cohérent et montre qu'on peut compter sur lui. Malgré tout, l'ancien cpaitaine affiche toujour sun déficit de sérénité et surtout, de vitesse, problématique en L1. Remplacé par Simon Banza quand Franck Haise a tenté le tout pour le tout.



Badé (5) : Un match moyen qui aurait pû être bon pour Loïc Badé, s'il n'était pas en faute sur le premier but, où il dégage mal sous la pression.



Haïdara (6) : Une partie mitigée pour celui qui a été repositionné en défense centrale. Disputé face aux attaquants adverses, il leur a quand même offert quelque duels intéressants.



Sylla (5) : Infatigable comme d'habitude, mais trop peu précis en fin d'effort. Remplacé par Boura.



Clauss (5) : Lui aussi a mouillé le maillot, mais sans plus de réussite. Remplacé par Michelin.



Cahuzac (4) : A de nouveau écopé d'un carton, ce qui tends à montrer combien son équipe a été mise sous pression.



Fofana (7) : Il a semblé enfin en pleine possession de ses moyens, avec un maximum de réussite à l'inverse de ses coéquipiers. On peut lui attribuer le but de la réduction du score, même si le réglement le met au pauvre Omlin.

Il provoque le pénalty de l'égalisation, là aussi avec de la chance. Il faut continuer dans cette voie!



Kakuta (6) : Il a cette fois-ci été maintenu sur le terrain jusqu'à la fin, mais sans pouvoir permettre au racing de gagner au moins un point. Fin de l'état de grâce?



Kalimuendo (6) : Titularisé à la place d'Ignatius Ganago (qui l'a remplacé à la 70ème), il a effectué quelque mouvements intéressants, sans pouvoir transformer cette fois-ci.



Sotoca (5.5) : Pas plus d'efficacité pour Florian Sotoca qu'à l'accoutumée, il a aussi semblé plus en difficulté pour remettre correctement les ballons. Un match où il aurait pû sortir du bois et ramener quelquechose pour son équipe, comme sur cette frappe en ciseau, mais qui a manqué de conviction.