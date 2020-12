Rennes - Lens: Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match Stade Rennais - RC Lens (0-2), qui s'est joué hier. Les lensois on acquis une belle victoire en Bretagne, et peuvent envisager la fin de l'année sans pression.

Leca (5) : Sa défense a bien fait le boulot et il n'aura pas eu à s'employer autant que ces derniers jours. Mais il n'est pas resté pour autant sans vigileance.



Badé (7) : A très bien réagit suite aux critiques de son dernier match. Il a cette fois-ci été impérial et très juste dans ses interventions, même dans sa surface.



Gradit (5) : Un bon match qu'il a ralisé avec plus de sérénité que dernièrement. A pû se projetter à nouveau une ou deux fois.



Haïdara (6) : Titularisé à nouveau en défense centrale, il y gagne du temps de jeu sur Facundo Medina, alors que le flanc gauche semble gagné par I. Sylla.



Sylla (6) : Infatigable, mais manque encore d'un peu de justesse dans ses choix pour optimiser son impact sur le match.



Clauss (7) : Le latéral offensif a fournit son meilleur match depuis un mois. Il est à l'origine du premier but en effectuant un pressing fort et très haut. Remplacé par Michelin.



Cahuzac (7) : Le capitaine a tenu la baraque comme à son habitude. A noter que s'il a été sanctionné d'un jaune, il n'a toujours pas été exclu cette saison en L1!



Fofana (5) : Se projette (enfin) très bien en menant le contre du deuxième but. Son jeu compte encore du déchet, on commence donc à s'impatienter envers la plus grosse recrue du club.



Kakuta (8) : Une fois de plus économisé en fin d ematch, il aura fournit auparavant 70 minutes permettant à son équipe de l'emporter. Dangereux à chaque ballon. Remplacé par Mauricio qui a effectué une belle entrée.



Kalimuendo (7.5) : L'international français Espoir a encore fait parler sa finition et entre dans l'histoire du club avec une donnée que les statisticiens sont allés chercher loin: Sur ses trois prmeières titularisations en L1 avec Lens, il a inscrit trois buts. Remplacé par Ganago, qui lui aussi marque pour sceller la victoire lensoise, et semble revenu en pleine possession de ses moyens.



Sotoca (7) : Un match ponctué d'une belle action qui aura mené à l'ouverture du score. Devrait bientôt retrouver une période d'efficacité.