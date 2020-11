Lens - Nantes: Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match RC Lens - FC Nantes (1-1), qui s'est joué hier. Le match avait été reporté pour cause de cluster de covid-19 au sein de l'effectif lensois.

Le racing a longtemps mené au score, avant que les nantais ne les rejoignent logiquement en fin de match. Un nul équitable somme toute mais la gestion prévoyante des états physiques (Kakuta, Ganago) par Franck Haise aurait pû laisser espérer mieux.

Leca (5,5) : Les matchs se suivent et se ressemblent pour le corse. Il arrête surtout dans un premier temps le pénalty qui sera à retirer et l'objet d'une contestation officielle du banc lensois.

Après usage de la VAR, la seconde tentative de Touré sera la bonne.



Badé (6) : Encore une bonne performance du jeune ancien havrais. S'affirme dans le collectif en plus de la défense.



Haïdara (5) : Repositionné axe gauche, semble t'il pour palier à la mauvaise période de Facundo Medina. N'a pas démérité pour son retour.



Gradit (3) : Un mauvais match du relanceur, qui confirme sa propention à comettre de grosses erreurs quand il est mis sous pression dans la surface en concédant le pénalty de l'égalisation.



Sylla (5) : A désormais pris une longueur d'avance sur ses concurrents au poste (Boura et Haïdara, ou même Boli). Mais à l'image de l'équipe, il a réalisé un match en demi-teinte. Se porte toujours très bien vers l'avant. Remplacé par F. Medina.



Michelin (5) : Il a suppléé Jonathan Clauss dans la gestion de Franck Haise. A montré de bonnes choses et effectué quelque bons centres pour confirmer qu'il faut toujours compter sur lui.

Doucouré (5) : Lui a repris sa place au milieu de terrain aux côtés de Y. Cahuzac en lieu et place de Seko Fofana. Remplacé par ce dernier après l'égalisation nantaise.



Cahuzac (6) : Le capitaine a réalisé un match correct, mais a aussi subit lorsque les nantais ont repris leur match en main en seconde période.



Kakuta (7) : Economisé contre Dijon, le leader technique lensois a fourni une nouvelle très bonne prestation dans son rôle, ponctuée de son 5ème but de la saison. Remplacé par Tony Mauricio après 66 minutes de jeu.



Banza (7) : A mouillé le maillot et a beaucoup écarté le jeu pour cette nouvelle titularisation. Un match intéressant et abouti avec une passe décisive pour Gaël Kakuta. Remplacé par Arnaud Kalimuendo en toute fin de match.



Ganago (4) : Le retour en tant que titulaire du camerounais a été cette fois-ci décevant. En manque de rythme, il a d'ailleurs été remplacé par son compère habituel Florian Sotoca, peu après l'heure de jeu.