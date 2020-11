Dijon - Lens: Les notes MadeInLens

Les lensois ont remporté une victoire sur le plus petit des écarts (1-0), mais une victoire importante dimanche après-midi, face à un concurrent direct pour le maintien, ne l'oublions pas. Les dijonnais n'ont toujours pas remporté la moindre rencontre en Ligue 1. Ils auront néanmoins bougé tactiquement les lensois qui ont pû compter sur un excellent Loïc Badé, et sur l'apport de sang neuf en les personnes de Seko Fofana et Arnaud Kalimuendo.

Leca (6): Toujours apte à sortir l'arrêt quand il faut. Il a été sollicité mais a pû cette fois-ci compter sur sa défense pour repartir avec une clean-sheet, un objectif collectif après 8 buts encaissés en deux matchs.



Gradit (6): Egal à lui-même, son entente avec ses compères de la défense centrale commence à porter à ses fruits.



Badé (7.5): Très belle performance du jeune défenseur qui a tenu la baraque, après deux matchs plus compliqués.



Medina (5): L'argentin marque un peu le pas après un excellent mois de septembre. Il cherche semble t'il a être moins souvent sanctionné, nuisant au naturel de son jeu. Mais il reste incontournable dans cette défense qui devrait encore progresser.



Clauss (6): Moins de centres et de percées côté droit qu'à l'accoutumée. Suppléé par Clément Michelin en fin de match.



Sylla (5): Avec ses déboires en sélection cette semaine, Sylla était l'un des invités surprise du onze titulaire. Match relativement anodin.

Cahuzac (7): Le capitaine a encore donné de lui-même, dans un match où le racing a été souvent bousculé, sans jamais plier.



Fofana (8): Enfin titularisé, il a montré sur une grosse heure de jeu sa capacité à apporter dans un rôle de box-to-box qui devrait plaire aux supporters, et qui plus est avec un spécialiste du rôle. Remplacé ensuite par Cheick Doucouré.

Jean (7): A fourni un match intéressant dans une position plus excentrée qui lui est plus naturelle. Remplacé par Gaël Kakuta qui avait été économisé sur ce match.



Sotoca (6): Remplacé en fin de match par Banza, il a été égal à lui-même dans son apport pour l'équipe. N'a pas eu suffisamment de cartouches pour faire la différence, mais il a surtout été l'épicentre du changement tactique opéré par Franck Haise pendant le match.



Kalimuendo (7): Bon match ponctué de son premier but en L1 pour l'attaquant prêté par le PSG. Cherche encore ses repères, mais cela viendra. Remplacé par Ganago, de retour de blessure et immédiatement dangereux.