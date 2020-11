Lens - Reims: Les notes MadeInLens

Match à rebondissement cet après-midi à Bollaert-Delelis. Bien entamé par les lensois, qui ont perdu rapidement le fil en seconde période, ils ont réussi à égaliser grâce à un doublé de Florian Sotoca dans les arrêts de jeu.

Ils auraient même pû l'emporter sur le fil si la VAR avait accordé un pénalty à la dernière minute du temps additionnel. Somme toute, le match nul semble équitable, les deux équipes ayant chacune remporté une mi-temps.

LECA (4): A l'image de son équipe, il aura fait le job en première période, avant d'encaisser 4 buts en seconde. Tarde à se coucher sur le premier but, battu par son co-équipier F. Medina, puis par B. Dia.



FORTES (5): Il revient à un niveau intéressant mais on ne pourra s'empêcher de noter quelques retards lorsqu'il s'agit de revenir après s'être aventuré loin de sa surface. Remplacé par Da Costa.



BADE (4): Le jeune défenseur a vécu une après-midi plus difficile qu'à l'accoutumée et n'a rien pû faire face à B. Dia.



MEDINA (2): Des erreurs qui ont coûté cher à son équipe pour l'argentin. Il récolte un carton jaune prématuré, et gâche aussi une occasion lorsqu'il s'était présenté aux avant-postes. A oublier.



CLAUSS (7): Moins en vue en seconde période (il a aussi été replacé en défense centrale), il a surtout été très actif et précis en première. Un des meilleurs lensois aujourd'hui.



BOURA (5): Après une première mi-temps honnête, il a baissé de régime dès le début de la seconde. Remplacé par Sylla.



DOUCOURE (6): Aux côtés d'un Mauricio plus offensif, il a tenu la baraque comme il a pû, surtout en 2ème période où l'équipe lensoise était battue par les rémois.



MAURICIO (6): Surprise du jour, il a tenu un rôle plus offensif que Y. Cahuzac, et délivre d'ailleurs le ballon de l'ouverture du score. Intéressant dans ce positionnement un cran plus bas que ce qu'il connait à l'accoutumée. Remplacé par Fofana, de retour.



KAKUTA (5): Il a moins brillé que d'habitude même s'il a parfaitement joué son rôle pendant une grosse demi-heure. Remplacé par Jean en fin de match.



BANZA (5): A nouveau titulaire, il a cette fois-ci était buteur, bien placé à la réception d'un corner tiré par Mauricio. S'est éteint avant d'être remplacé par Kalimuendo.



SOTOCA (7.5): Héros d'une fin de match où peu attendaient l'égalisation du RC Lens. Lui a eu le mérite d'y croire, et mérite aussi son doublé qui rapporte un point précieux pour le maintien. Il aurait même pû signer le coup du chapeau avec ce pénalty refusé.

Le coach, F. HAISE (4): Il n'avait pas beaucoup d'options en défense où il a été abandonné par ses deux valeurs sûres, Medina et Badé. Les autres compartiments de jeu ne lui fournissaient pas plus de certitudes, notamment sur le plan physique.

On aurait peut-être attendu la titularisation d'I. Sylla ou M. Haïdara à gauche, des changements plus prompts apportant du sang neuf, et un recadrage défensif et collectif qui aurait pû empêcher les deux derniers buts rémois.