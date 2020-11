Retour aux affaires pour le RC Lens avant Reims

Franck Haise est revenu en conférence de presse (en vidéo-conférence) après avoir été touché par le Covid-19. Le RC Lens va revenir aux affaires courantes après deux matchs reportés, et la réception de Reims dimanche.

Etats des troupes



F.H. : "Les joueurs sont plutôt en bonne forme. Je n'ai pas eu beaucoup de symptômes. Au niveau du reste du staff, on a récupéré tout le monde, avec en dernier lieu Alou Diarra et Thierry Malaspina"



Absents

Suspendus: Michelin, Cahuzac, Gradit.

Blessés: C. Traoré a retrouvé le terrain. Ganago reste aussi indisponible.



Disponibles: Sylla et Fofana seront dans le groupe. Peut-être pour démarrer le match concernant plus Sylla. Pour Seko Fofana, on avance prudemment.



F.H. : "Sur les cinq dernières semaines, on a joué que Lille. Ca pose des questions... On a eu peu d'entrainements collectifs. On aura les réponses qu'en match... Il est évident qu'on est dans le flou athlétiquement et tactiquement. On vient de se retrouver quasiment presque avec tout le groupe, seulement cette semaine."



Match amical à venir contre Anderlecht



F.H. : "Il y aura de nouveau une coupure après Reims. Je pense qu'on la coupera, on a planifié un match amical contre Anderlecht en fin de semaine prochaine."



Derby perdu



F.H. : "C'était un adversaire de très grande valeur. Ce n'est pas une défaite inquiètante."



Covid-19



F.H. : "On savait que cela pourrait arriver, malgré toutes les précautions. On en peut pas tout contrôler, on le voit bien dans toute la France. Au retour des rencontres internationales, on a tout pris de plein fouet. Mais on a pas eu de cas très grave au sein du club. La santé reste la plus importante."



Immunité du collectif

F.H. : "On se dit que la charge virale dans la groupe ne circule plus de façon importante. On regarde l'avenir avec confiance même si tout n'est pas fini."