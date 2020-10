Officiel: Le match OM - Lens reportÃ© Ã  son tour

Sans surprise, et en raison du grand nombre de cas de Covid-19 détectés et confirmés cette semaine dans l'effectif et le staff du RC Lens, la LFP a décidé de reporter le match prévu vendredi au stade Vélodrome.

Le RC Lens devra en revanche fournir une nouvelle liste de joueurs pour les matchs du mois de novembre. Un casse-tête en perspective. En attendant, le club accumulera désormais deux matchs de retard sur la majorité de la Ligue 1.