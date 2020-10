18 cas de Covid-19 cette semaine Ã  Lens!

Dans un communiqué du club en ce début d'après-midi, ce sont désormais pas moins de 18 cas positifs au Covid qui ont été détectés (ou confirmés), parmis le groupe de l'équipe première (11 joueurs et 7 membres du staff).

Le club va également fermer le centre de formation, et inciter tout ses salariés au télétravail. Il ne communiquera néanmoins pas les noms des joueurs et préparateurs concernés, parmis lesquels on peut tout de même compter Franck Haise. Selon toute probabilité, le match contre l'OM va être reporté.