Lille - Lens: Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le derby, remporté sans contestation possible par le LOSC, 4 buts à 0. Dominés à leur propre jeu de pressing, le racing est simplement tombé contre plus fort et aussi bien préparé, cette fois-ci, que lui.

LECA (5) : Il a fait ce qu'il a pû en sauvant son équipe d'un break qui aurait pû arriver plus tôt. Repart tout de même avec 4 buts dans la musette, il n'a pas semblé capable de reconcentrer sa défense.



GRADIT (3) : Il a montré de l'engagement, et tenté quelque relances... mais il a souffert et a commis beaucoup de fautes, résultant à sone xpulsion qui a scellé le sort du match.



BADE (5) : Le moins à la peine des défenseurs, mais son match n'est pas exempt d'erreurs. Apprendra de cette soirée.



RADOVANOVIC (3) : De retour, il était en manque de rythme et a découvert la Ligue 1 face à des adversaires supérieurs. Aurait dû intercepter le ballon du second but.



CLAUSS (3) : Invisible contrairement à l'accoutumée, son rôle a été anéanti par la domination lilloise. Remplacé par MICHELIN, qui a fait un passage tellement éclair sur la pelouse qu'on ne souviendra probablement pas qu'il a joué ce derby.



HAIDARA (4) : Lui aussi a souffert dans son rôle de piston. A mieux essayé de défendre, mais est tombé sur plus rapide que lui.



CAHUZAC (4) : A fait ce qu'il a pû au milieu de terrain puis a été économisé par sn coach en raison d'un carton jaune acquis tôt dans la partie. Remplacé par MAURICIO.



DOUCOURE (5) : A tenté au milieu de jouer vite vers l'avant et de trouver Kakuta, mais ses quelque élans de révolte ont été en vain.



KAKUTA (3) : Le match s'est joué derrière lui, et, sevré de ballons, il a semblé vite abandonner celui-ci. On espère qu'il retrouvera de la constance contre Nantes.



SOTOCA (4) : A joué son rôle et a reçu quelques ballons aériens, mais n'a pas été en mesure d'aller plus loin et de se montrer dangereux, hormis sur une frappe molle en bout de course et facilement captée par Maignan.



JEAN (2) : Son coach aurait aimé le voir faire parler sa vitesse, mais il a plutôt montré ses limites en Ligue 1. Inquiètant. Remplacé dès la mi-temps par la recrue KALIMUENDO (4.5), qui a montré un registre plus proche de Ganago. A revoir.

F. HAISE (4) : Il a fait le choix du pragmatisme en recomposant sa défense avec des spécialistes des postes (Radovanovic axe-gauche, Haïdara sur le flanc) et en conservant sa tactique.

Le jeu de pressing a montré ses limites face à une équipe préparée, plus forte et plus technique. En seconde mi-temps, il n'a pas été aidé par l'expulsion de son défenseur le plus expérimenté. Il a compté sur la vitesse de Jean, qui n'a pas répondu à ses attentes.

Enfin, comme on s'y attendait cette saison, il n'y a pas de plan B en cas d'échec du 3-4-1-2. Mais avec les résultats précédemment acquis, on ne peut demander à l'entraineur en place depuis moins de 10 matchs d'avoir déjà deux tactiques préparées.