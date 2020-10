Lens - Saint-Etienne : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match Lens - Saint-Etienne, remporté 2 buts à 0 au cours d'une partie que les lensois se seront rendue facile grâce aux deux expulsions stéphanoises.

Le racing monte sur le podium. Seule ombre au tableau, la sortie sur blessure d'Ignatius Ganago.

LECA (6) : Les semaines se suivent et se ressemblent. Présent quend il le faut dans ses sorties aériennes, il a surtout bloqué magnifiquement une tentative de Bouanga en début de match.



GRADIT (6) : Il a cette fois-ci réussi à garder son calme tout le match face au remuant Bouanga. De bonne sinterventions et quelque percées balle au pied. Dans son ton.



BADE (6) : De plus en plus le taulier de la défense lensoise, il ne tremble pas face aux attaquants de Ligue 1, lui qui, rappelons-le, découvre seulement ce championnat.



MEDINA (7) : Inscrit un but refusé pour un léger hors-jeu, ce qui aurait une nouvelle parachevé un match sans faute. Manquera le derby contre Lille pour une accumulation de carton jaune depuis la semaine dernière...



CLAUSS (8) : Un nouveau gros match de J. Clauss, qui amène invariablement du danger dès que le ballon lui arrive. Ses centres au cordeau auraient mérité que F. Sotoca ou S. Banza puissent en transformer un au premier poteau.

Le cas échéant, on le voit bien inscrire lui-même un but dans un futur proche.



HAIDARA (5) : Il revient bien après une suspension de 3 matchs acquise avec l'équipe réserve. Avec la blessure de Sylla, il a une chance de récupérer sa place de titulaire. Contre Saint-Etienne, on s'est nénamoins souvenu de ses limites offensives. Le racing peut tout de même compter sur lui.



CAHUZAC (6) : Le capitaine lensois s'épanoui au coeur du jeu. Avec son activité défensive habituelle, on l'a en plus vu plus souvent aux avant-postes hier.



DOUCOURE (5) : Très actif également, Cheick Doucouré a pris la mesure de la Ligue 1 et on attends de le voir progresser plus encore. Mais hier, il a gâché un peu trop souvent avec trois tentatives de loin. Devrait ajouter une ou deux variations à sa palette.



KAKUTA (7) : Un nouveau but sur pénalty, transformé de manière imparable dans le petit filet de la lucarne gauche de Moulin. Il a un peu levé le pied en seconde mi-temps, puis a écopé d'un carton jaune ce qui a poussé son coach à la sortir pour Mauricio.



SOTOCA (7.5) : Il a enfin retrouvé le chemin des filets, sur un corner qui plus est. Auparavant, il avait manqué l'immanquable. Doit continuer à se montrer efficace et pourra ainsi effectuer une grande saison!



BANZA (4) : Il remplace prématurément Ganago, sorti sur civière sur le pénalty et l'expulsion de Kolodziejczak. Il doit montrer beaucoup plus et retrouver son état d'esprit des saisons passées pour faire taire les critiques. Il a pû montrer ses qualités athlétiques, mais manque le but ouvert au second poteau.

Le coach, Franck HAISE (6) : Il a remis son onze titulaire, à l'exception d'Haîdara qui entre pour Sylla. On peut regretter le temps qu'il a fallu pour opérer le break, à 11 contre 10 puis contre 9.

Ses changements ont cette fois-ci été dictés par les faits de match. Mais le jeu proposé s'affine de semaine en semaine. Ne reste plus que le plus difficile à travailler, l'efficacité dans les deux surfaces.