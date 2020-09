NÃ®mes - Lens : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match Nîmes - Lens, que les lensois ont dominé une mi-temps avant de se voir égaliser en fin de match (score final, 1 - 1). Ignatius Ganago et Gaël Kakuta ont une nouvelle fois mené les offensives lensoises, avant que le premier ne sorte, pris de crampes d'après F. Haise.

LECA (5) : S'emploie à plusieurs reprises en sortant hors de sa surface ou en se couchant la plupart du temps. Mais toujours pas de clean-sheet à l'arrivée...

GRADIT (5) : Ne joue qu'une seule mi-temps, à cause d'un excès d'engagement qui lui a valu un rapide carton jaune. Dommage, car il semblait en jambes dans ses relances.

Remplacé par FORTES (5), en qui on voit du mieux, malgré encore un déficit de confiance et de technique.

BADE (7) : La surprise du mercato, il continue de s'imposer au centre de la défense lensoise. Un match plein avec de belles interventions. On lui reprochera certains risques inutiles en position de dernier défenseur, à travailler.

MEDINA (6) : Lui aussi s'est imposé en défense. Il écope une nouvelle fois d'un carton jaune assez injuste cette fois-ci. Présent aux avant-postes sur coup de pied arrêtés, on notera quelques belles passes réussies dans ce match.

CLAUSS (8) : Gros match de J Clauss, qui aurait mérité de recevoir plus de ballons sur son côté. Ses centres variés sous toujours dangereux et il accellére invariablement le jeu. Aurait mérité de marquer, comme sur cette combinaison en début de match.

SYLLA (7) : Beaucoup de ballons joués par Issiaga Sylla. S'il arrive à se sortir des petits périmètres le long de la ligne de touche, il a plus de mal avec l'avant-dernière passe.

CAHUZAC (5) : Egal à lui-même, travailleur de l'ombre, on l'a vu effectuer une ou deux montées dimanche. A quand même été pris en défaut de couverture lorsque c'est C. Doucouré qui était monté.

DOUCOURE (6) : Dans la lignée de la semaine dernière, il a repris sa progression et s'adapte à la Ligue 1. Il a aussi calmé son jeu, effectuant moins de fautes.

KAKUTA (7) : Pas de but sur pénalty cette semaine, mais encore une pase décisive pour le maitre à jouer lensois. Il a quand même eu un peu plus de mal face à des nîmois qui étaient prévenus de son impact.

SOTOCA (5) : On a retrouvé le Sotoca imprécis du début de saison dernière. Présent aussi bien devant que dans ses replis défensifs, on aimerait le sentir plus dangereux, et le voir peut-être plus proche de Ganago.

GANAGO (7.5) : 4ème but pour l'artilleur lensois, qui est sorti pour un début de crampes après 55 minutes pleines d'impact. Attention à la dépendance...

Le coach, Franck HAISE (4) : Dans la composition de son groupe, il n'avait guère d'options supplémentaires. Pour son onze titulaire, il a reconduit l'équipe-type qui se détachait après les 4 premiers matchs.

Néanmoins, il a largement affaibli sa défense avec ses changements et les entrées cumulées de S. Fortès, I. Boura et M. Perez, menant à l'égalisation nimoise et coûtant deux points au racing et une victoire précieuse contre ce concurrent au maintien.

On aurait préféré le voir ré-équilibrer celle-ci en conservant J. Clauss, suppléant le très sollicité I. Sylla avec M. Haïdara (plus expérimenté que I. Boura), et conservant J. Gradit quelques minutes de plus en début de seconde période.