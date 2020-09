Coronavirus: Vers une jauge en fonction de la capacitÃ© des stades... tant que celui-ci n'est pas en zone d'alerte renforcÃ©e

Ce mercredi soir, de nouvelles annonces gouvernementales ont été effectuées en rapport à la lutte contre le coronavirus. Pour le moment, le match Lens - Saint-Etienne, dont les modalités ont été publiées par le club ce matin, ne semble pas encore concerné par les nouvelles restricitons, le département du Pas-de-Calais ne se situant pas encore en "zone d'alerte renforcée". Il pourrait même être amené à expérimenter une jauge flexible liée à sa capacité d'accueil, et non une jauge fixe de 5000 spectateurs.

Cependant, le département voisin du Nord est lui dans cette zone d'alerte renforcée, dont la principale restriction fait passer la limite à 1000 spectateurs, autant dire, un huis-clos. Ce sera selon toute vraisemblance le cas pour le derby Lille - Lens, le week-end du 18 octobre prochain.



On attendra les propres décisions d'organisation du club, ainsi que les précisions du gouvernement, sans compter sur les mises à jour de la carte du ministère de la Santé, pour s'assurer de la présence de supporters lors des prochains matchs. Le RC Lens doit recevoir Saint-Etienne devant ses ré-abonnés Xercès, Trannin et Lepagnot, et ensuite Nantes, devant probablement ses nouveaux abonnés.