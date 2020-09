RC Lens - Bordeaux: Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match Lens - Bordeaux, remporté 2 buts à 1 au terme d'une belle partie largement dominée par les lensois. Le score aurait pû être beaucoup plus sévère pour des bordelais solides en défense cette saison, jusqu'à la deuxième période hier...

LECA (6) : Quasiment rien à faire en 1ère période, il s'emploie à nouveau en seconde, comme sur cette grosse frappe à bout portant sur laquelle il est allé au charbon. Aurait mérité une clean-sheet, mais le but bordelais en toute fin de match lui en a empêché.

GRADIT (7) : Dans la lignée de ses dernières prestations, il apparait de plus en plus impérial, comme lors d'un nouveau tacle maitrisé dans la surface.

FORTES (5) : Suscitant à raison de nombreuses interrogations, il a mal démarré son match, récoltant un carton jaune et avec trois interventions rugueuses. Par la suite, il a tenu son rôle, bien aidé par Gradit et Medina.

Mais dans ce nouveau collectif, on lui imagine mal un retour durable en grâce.

MEDINA (6) : Le défenseur argentin, et peut-être prochainement néo-international, a également fait le boulot, dans son style rugueux qu'il devra encore essayer de contenir. A failli inscrire un but de la tête sur corner.

CLAUSS (7) : Intenable dans le couloir droit où il a combiné, monté, et centré, sans jamais avoir besoin de beaucoup d'espace. Moins présent défensivement mais Gradit couvrait.

SYLLA (6.5) : Il s'affirme sur le couloir gauche, au point qu'on ne vois pas comment I. Boura et M. Haidara pourraient revenir le concurrencer. Beaucoup de courses, un bon niveau technique et il combine bien avec ses partenaires. Ne manque plus qu'un brin de décisivité en zone offensive!

CAHUZAC (7) : Le capitaine travaille toujours dans l'ombre mais il est le liant qui solidifie le pressing lensois au milieu de terrain, surtout en situation défensive. Ne s'empêche pas de monter quand cela est possible et a failli être passeur décisif. Son retour en L1 après 4 matchs avec le capitanat montre aussi qu'il a progressé dans sa relation à l'arbitrage.

DOUCOURE (7) : Il semble avoir pris la mesure du championnat de Ligue 1, et continue de progresser. Son meilleur match cette saison. Remplacé pour la première de FOFANA, qui n'a pas forcé.

KAKUTA (8) : Crée le danger dès qu'il reçoit le ballon. Sa rapidité balle au pied crée systématiquement des décalages et il est aussi capable d'éliminer en un contre un. Récompensé une nouvelle fois par un but sur pénalty.

Un régal à voir sur la pelouse de Bollaert. Il a aussi participé aux tâches défensives. Remplacé par MAURICIO qui devra travailler et se tenir prêt le jour où G. Kakuta sera absent.

SOTOCA (6) : Lui aussi a un peu plus travaillé dans l'ombre tant c'est son compère Ganago qui s'est illustré. Une belle frappe tendue qui aurait mérité d'aller au fond si Costil n'avait pas détourné. Son association avec Ganago devrait être reconduite, Banza et Jean n'ayant pas forcément marqué de points.

GANAGO (8) : 3ème but en 4 matchs, et il aurait pû en inscrire deux de plus sur une frappe mal ajustée et sans B. Costil à bout portant. A cela s'ajoute le pénalty et l'expulsion obtenus, et une passe dans la surface qui aurait dû être décisive. Match complet.

Le coach, F. HAISE (6) : Ses joueurs ont une nouvelle fois appliqué son plan de jeu plaisant et plein d'intensité. Il a dû faire avec une défense un peu remaniée mais S. Fortes a fini par se mettre au diapason.

On regrettera d'avoir vu 3 changements simultanés à la 73ème minute, une idée généralement prohibée lorsqu'une équipe domine ou mène, et qui a donc cassé le rythme de son équipe et gâché quelque peu la fin de match.