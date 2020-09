FC Lorient - RC Lens: Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match Lorient - Lens, remporté 3 buts à 2 par le RCL. Avec des buts signés Kakuta (sur pénalty), Medina (sur un retourné), et Ganago, la semaine s'est terminée de manière prolifique pour le racing.

Seule ombre au tableau, les deux buts encaissés, et l'expulsion de Loïc Badé, pour deux cartons reçus, le second provoquant le pénalty du 3-2 dans les arrêts de jeu de fin de match.

Leca (6) : Dans la lancée de son match sérieux contre Paris, il est surtout à créditer de quelques sorties dans les pieds autoritaires, dont une en dehors de sa surface alors que ses coéquipiers se gênaient mutellement.



Gradit (6) : Un peu moins en vue dans ses relances que mercredi, il s'est surtout occupé de Wissa.



Badé (4.5) : Malgré un match tranquille, il récolte deux cartons jaunes en fin de match, laissant ses coéquipiers à 10 avec un pénalty et des arrêts de jeu à gérer. Mais on savait qu'à son jeune âge, les erreurs arriveraient. En reviendra plus fort.



Medina (8) : A été le taulier attendu en défense, et que dire de son but sur retourné. Son erreur à Nice n'est plus qu'un mauvais souvenir.



Boura (7) : Titulaire surprise, il a effectué un match propre, avec beaucoup plus d'apports offensifs que contre Nice. Suppléé par Sylla en fin de match.



Clauss (6) : Belle première en Ligue 1 pour Jonathan Clauss. On aurait aimé le voir plus rapide et précis dans ses centres. Remplacé à l'heure de jeu par Michelin.



Doucouré (6) : Pas forcément dans le ton en ce début de saison, on attends un peu plus de lui. Lance l'action du troisième but.



Cahuzac (5) : Pas assez en vue également, il a d eplus récolté un carton jaune, ce qui rappelle toujours de mauvais souvenirs le concernant. Remplacé par Perez.



Kakuta (8) : Encore un bon match pour Gaël Kakuta, qui s'est aussi beaucoup illustré sur coup de pieds arrêtés. A l'aise techniquement, il a souvent accéléré le jeu en lançant les offensives lensoises. Son match a été validé par un nouveau pénalty transformé. Remplacé par Mauricio, qui a montré que l'on pouvait compter sur lui et qui aurait pû lui aussi marquer.



Jean (6) : N'a pas réellement saisi sa chance, même s'il gagne le pénalty transformé par Kakuta. Remplacé par Ganago à l'heure de jeu, qui a été de nouveau étincelant et buteur.



Sotoca (7) : A travaillé un peu dans l'ombre, mais le solide attaquant s'est aussi mis en lumière avec cette passe décisive pour Ignatius Ganago sur le but du break (3 -1). Il a marqué des points et son association avec le camerounais ne semble laisser peu de doute pour le match à venir contre Bordeaux.

Le coach, Franck Haise (7) : A suffisamment fait tourner pour venir prendre trois points de manière convaincante à Lorient, qui était la saison dernière largement devant dans le jeu. Les choses ont clairement changées malgré un bon recrutement côté lorientais aussi.

Des changements poste pour poste qui revigorent l'équipe et concernent tout le monde. On regrettera juste un début de seconde période laissé aux lorientais.

Pourrait venir voir arriver plus de pression à mesure que les bons résultats s'enchainent, et que Seko Fofana soit dispononible...