OGC Nice - RC Lens: Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le premier match de la saison, et le retour des lensois en Ligue 1. Malgré un match abouti, les lensois ne repartent avec aucun point, la faute à Amine Gouiri et des erreurs payées cash.

LECA (4) : Le portier corse n'a pas réussi son retour en L1, malgré deux prises de balles raussrantes. Il se fait battre sur les deux frappes identiques de Gouiri, et sa relance légérement précipitée pour Medina amène le second but.



GRADIT (5) : Match sérieux de Jonathan Gradit qui n'aura néanmoins pû solidifier à lui seul une défense manquant de robustesse et d'expérience à ce niveau.



BADE (6) : Décidémment surprenant, le jeune défenseur central a parfaitement appréhendé la L1. A revoir.



MEDINA (4) : Coriace en première période, il a ensuite perdu le fil de son match avec un carton jaune puis une erreur technique amenant le second but. Rageant, une période d'adaptation est certainement à prévoir.



BOURA (5) : Discret sur son côté gauche, il n'a nénmnoins pas été pris en défaut pour son premier match avec les pros. Doit partir progresser en prêt. Remplacé par SYLLA en toute fin de match, auteur d'un bon centre.



MICHELIN (5) : Un match identique à ses moins bons matchs de l'an passé. Devra progresser encore offensivement.



CAHUZAC (5) : Le capitaine a réalisé une bonne partie sans pour autant apporter le surplus nécessaire à la victoire, ou au match nul. Ne sors pas sur Gouiri sur l'ouverture du score. S'est plus projeté une fois le racing mené.



DOUCOURE (5) : Son duo avec Cahuzac a manqué d'un brin d'audace et de rapidité d'action. Mais il a ratissé le milieu de terrain avec une intensité au niveau de la L1.



KAKUTA (7) : Le nouveau leader technique s'est montré au niveau des espérances placées en lui. A su faire la différence balle au pied, et transforme le pénalty de l'ouverture du score. Remplacé par sa doublure Mauricio.



SOTOCA (5) : A bien fixé la défense mais à l'arrivée, on lui reprochera une nouvelle fois de pas avoir sû faire la différence. Remplacé par JEAN, qui a apporté son dynamisme en fin de match.



GANAGO (5) : Pas mal d'envie, obtient le pénalty, mais a pêché dans la finition, à l'image de cet immanquable centre qui aura été le tournant du match. S'est éteint au fur et à mesure, jusqu'à être remplacé par BANZA, qui s'est encore illustré en tant que super-sub.

Le coach, Franck HAISE (6) : Il avait parfaitement préparé son équipe et son shéma de jeu en 3-5-2 tout au long de l'été. Dimanche, il avait certainement aussi trouvé les mots pour que ses joueurs mettent l'intensité necéssaire à une bonne entrée en matière. Malgré cela, le score final ne vaut que zéro point, un bilan injuste et dur pour les promus.

Il a dû faire avec les absents (Fofana, Clauss, Haïdara). En fin de match, il a misé sur des changements poste pour poste pour amener de la fraicheur. Cela aurait pû payer par Banza.

En attendant un match plus solide défensivement face au PSG, il faudra ensuite travailler l'efficacité offensive et sur coups de pied arrêtés.