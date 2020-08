TÃ©lÃ©foot: Les offres disponibles pour la reprise

Le groupe Mediapro a finalement communiqué sur les offres définitives qui seront disponibles pour la reprise du championnat de France de Ligue 1. Pas de surprise de dernière minute: Aucun accord n'a encore été trouvé avec d'autres opérateurs traditionnels que SFR. La grande innovation demeure l'abonnement couplé avec Netflix. Les abonnements seront possible sà partir du 17 août, date de lancement de la chaîne.

Entrée de gamme: De la L1 et de la L2, sur mobile uniquement

Un forfait d'entrée de gamme sera proposé à 14.90€/mois sans engagement. Celui-ci ne sera disponible que pour smartphones et tablettes, probablement via une application propriétaire. Seules la L1 et la L2 y seront disponibles.



L'abonnement classique sur tout les écrans: 25.90€ (engagement d'un an) ou 29.90€/mois (sans engagement)

C'est la formule classique, pour tout vos écrans. Il faudra néanmoins uniquement passer par SFR si vous voulez vous abonner via votre fournisseur d'accès à internet. Le cas échéant, il faudra passer via votre mobile, tablette, PC ou Mac et potentiellement pouvoir ensuite streamer la chaîne sur votre TV...

L'abonné pour profiter du partenariat avec RMC pour bénéficier de certains matchs d'Europa League et de Ligue des Champions.



L'abonnement avec Netflix: 29.90€/mois avec engagement de 12 mois

Si vous vous engagez un an, autant passer via l'abonnement couplé avec Netflix. Il s'agira de l'offre la plus complète, d'autant que l'on peut imaginer que les applications Netflix déjà au point sur de nombreux supports seront rapidement mises à jour.

Et le RC Lens dans tout ça?

Entre le retard pris par Mediapro, et le manque de partenariats avec les acteurs traditionnels (Free, Orange...), mieux vaut jouer la montre et attendre le mois de septembre en esquivant les problèmes inévitables au lancement de la chaîne... à moins que vous ne souhaitez faire monter de gamme votre abonnement Netflix existant.



Enfin, dernier point important: Les deux premiers matchs du racing, seront diffusés sur Canal+. Le premier match exclusif à Téléfoot sera donc Lorient - Lens, prévu pour le multiplex du dimanche 13 septembre à 15h00.

Toutes les informations sur le site officiel de Téléfoot: https://telefootlachaine.fr