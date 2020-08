Derniers jours de prÃ©paration pour le RC Lens

Le RC Lens arrive dans sa dernière semaine de préparation d'avant-saison, et passera à la préparation classique dès la semaine prochaine en vue de la reprise du championnat de Ligue 1, dimanche 23 août.

Le groupe est revenu d'un stage de cohésion dans la Marne près d'Epernay.

Le Sparta Rotterdam plutôt que Chambly



A l'issue de cette semaine, un match de gala à Bollaert-Delelis, devant 5000 supporters en raison des limitations imposées par le gouvernement. Une répétition générale nécessaire avant la réception du PSG en fin de mois. On attendra de voir comment ce match s'est déroulé, samedi soir à partir de 19h00, avant d'espérer une dérogation préfectorale pour augmenter cette limite. Mais les chances sont minces, et le principe de précaution devrait prévaloir.



Du point de vue sportif, il devrait s'agit là aussi d'une répétition générale. Franck Haise devrait faire confiance aux joueurs qui se sont dégagés dans son système préférenciel en 3-5-2. Seuls challengers possibles, Wuilker Farinez et David Pereira Da Costa pourraient bénéficier d'une chance supplémentaire de se montrer lors de ce match. Le front de l'attaque lui, reste ouvert avec une place à prendre aux côtés d'Ignatius Ganago pour Corentin Jean, Simon Banza, et Florian Sotoca, ce dernier ayant actuellement pris les devants.



Enfin, un hic: Prévu à plusieurs reprises contre Chambly, d'abord en début de préparation puis pour ce samedi 15h, le match a été annulé par le racing... de manière peu appréciée, par les dirigeants picards. Un manque de courtoisie surprenant et inhabituel depuis la reprise du club par Joseph Oughourlian.

Un mercato au ralenti



Le mercato n'est toujours pas terminé côté lensois. Après le départ d'Arial Mendy au Servette FC, on attends toujours l'arrivée d'un milieu défensif, pour concurrencer Yannick Cahuzac et Cheick Doucouré. La piste Azor Matusiwa, longtemps poursuivi, semble abandonnée.

Et après les blessures de Charles Boli et Cheick Traoré, un nouveau piston gauche semble nécessaire, à moins que le staff lensois semble disposé à prendre le risque de faire avec le seul Haïdara. Facundo Medina et le jeune Ismaël Boura seraient à l'heure actuelle les doublures en cas de pépin.



Se cloturant le 5 octobre, de nombreuses occasions devraient se présenter d'ici là pour le racing, qui n'a rien pour le moment rien à perdre à attendre.

Nouveau maillot, pour cette semaine?



Cette semaine, et le match contre Rotterdam, sera aussi certainement l'occasion pour le club de dévoiler le nouveau maillot domicile de la saison à venir.

Dernier design avec l'équipementier Macron, qui laissera sa place à Puma en 2021, celui-ci devrait reprendre les codes établis (bandes verticales sang et or, touche de noir), en y intégrant la lampe de mineur, présente comme thème principal de toute la communication visuelle du club depuis juin.