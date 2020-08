RC Lens - Paris FC: 1 - 1 (mi-temps)

A la mi-temps, Lens et le Paris FC sont à égalité 1 partout. Le Paris FC menait 1 but à 0, suite à un pénalty acquis par Lalaina et transformé par Laura, les deux anciens lensois de l'équipe parisienne. Loïc Badé s'est blessé sur ce pénalty concédé et a dû laisser sa place dans l'axe à Ismaël Boura.

Florian Sotoca a égalisé à la 45ème minute.

Deux matchs amicaux prévus cet après-midi pour le RC Lens avec l'Union Saint-Gilloise (Belgique, D2) ponctué par une défaite 3-1 des lensois, puis maintenant avec le Paris FC à 18h30.

Cette seconde opposition marque le retour sur la pelouse des "titulaires", renforcés de Florian Sotoca et Jonathan Clauss par rapport aux matchs contre Genk samedi dernier.

Composition actuelle du RC Lens:

Leca - Gradit, Medina, Boura - Clauss, Haïdara - Doucouré, Cahuzac (c) - Kakuta - Ganago, Sotoca.

Sur le banc: Pandor, Robail, Oudjani, Perez.



But(s) lensois: F. Sotoca (45ème);





Un live audio est également prévu par nos confrères de RBM996 pour les deux matchs.

La Voix du Nord diffusera également un live audio, alors que MaLigue2.fr le fera aussi pour le match du Paris FC.