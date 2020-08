RC Lens - KRC Genk, second match: 3 - 2 (score final)

Le RC Lens rencontre le KRC Genk en clôture de son stage dans les installations du club local. Deux rencontres amicales seront à suivre notamment en vidéo sur la page facebook du club belge. Nous mettrons à jour les informations nécessaires lorsqu'elles seront disponibles.

Pour faire jouer un maximum de joueurs, Franck Haise a souhaité doubler ce match amical. Les coups d'envois seront donnés respectivement à 13h00 et 16h00. Il s'agit de l'opposition la plus robuste que le racing aura à affronter lors de sa préparation. Genk commencera son championnat dès la semaine prochaine. Les lensois eux, auront encore 3 matchs après ceux-ci pour monter en puissance.

Composition du RC Lens pour la seconde rencontre:

Desprez - Fortes (c), Diallo, Radovanovic - Clauss, Traoré - Perez, Pereira Da Costa - Mauricio - Jean, Sotoca

Sur le banc: Pandor, Robail, Oudjani, Boli, Boura



Après un début match catastrophique défensivement, Genk a rapidement mené 1-0 (8ème). A. Radovanovic a égalisé de la tête sur corner à la 10ème minute.

Florian Sotoca a ensuite conclu un beau mouvement d'une tête décroisée à la 21ème minute.

Pereira Da Costa a corsé l'addition d'une frappe fluide avec effet dans une position de meneur de jeu (24ème).

Les belges ont enfin réduit le score en fin de match, à la 81ème minute.



A déplorer, la blessure de Cheick Traoré qui a dû laisser ses coéquipiers.

Cette seconde rencontre met un terme à une longue après-midi de football pour le RC Lens. Avec des titulaires qui ont arraché le match nul 1-1, et des remplaçants (ou challengers) vainqueurs, la journée a été positive pour les lensois.

Il reste 3 semaines, et 3 matchs de préparation, avant la reprise de la Ligue 1, dimanche 23 août, à Nice. Rendez-vous mercredi vers 15h00 pour deux nouvelles rencontres, contre Bruxelles et le Paris FC.

Le match était à suivre en vidéo sur la page Facebook de Genk : https://www.facebook.com/krcgenk/videos/2865276370249140/