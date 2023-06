Le mercato ligne par ligne - Les milieux offensifs et attaquants

Après trois saisons extrêmement réussies en L1, le RC Lens a enfin glané sa qualification en coupe d'Europe. Et ce sera pas moins que la Ligue des Champions pour le racing, qui n'en a pas connu la phase de groupes depuis la saison 2002-2003. En coulisses, on commence un nouveau cycle de trois ans. Cycle débuté au début de l'année avec la sécurisation de nombreux joueurs du groupe, et de nombreux contrats se terminant dorénavant en 2026. La transition sera rapide après une saison au calendrier spécial en raison de la Coupe du Monde au Qatar, seuls sept jours ayant séparé la fin de celle-ci à l'ouverture officielle du mercato français.



Revue d'effectif, ligne par ligne, et indépendamment, dans la mesure du possible, aux rumeurs du jour! Aujourd'hui, les milieux offensifs et les attaquants.

MILIEUX OFFENSIFS

Alexis CLAUDE6MAURICE (prêté par Nice, 2023)

Sans option d'achat, ACM devrait rejoindre le directeur sportif qui n'avait pas fait grand cas de cette dernière, à Nice. Il a aussi connu un temps de jeu très réduit après les arrivées de Thomasson et Fulgini, cet hiver.

Malgré tout, son coach et manager général semble l'apprécier, et sa présision devant les buts lui confère une qualité qu'aucun de ses concurrents ne semble encore égaler.

Titularisé face à Auxerre à la 38ème journée, le staff lensois n'a certainement pas abandonné l'idée de le conserver.

Adrien THOMASSON (2026)

Arrivé de Strasbourg au début du mercato hivernal, il s'est vite fondu dans le collectif artésien grâce à une grosse activité sur le terrain. Il a réussi à se montrer souvent décisif (impliqué sur une petite dizaine de buts),

malgré parfois quelques trous d'air. On attends de voir avec impatience son rendement pour la saison prochaine, car comme d'autres joueurs par le passé (Gradit, Sotoca), il pourrait être en mesure d'effectuer l'une des meilleures saisons de sa carrière sous le maillot sang et or, surtout après une préparation complète au club et après 6 mois d'adaptation.

Angelo FULGINI (2026)

Il est lui arrivé à la toute fin du mercato d'hiver. Techniquement prêté, son option d'achat est automatique. Semblable en certains points à Thomasson, il constitue également son négatif sur d'autres. Une des raisons pour lesquelles Franck Haise a dû décider de les combiner au départ de quasiment tout les matchs depuis leur arrivée.

Plus égal dans ses performances mais moins décisif, il a cependant apporté un plus sur le plan technique et sur coup de pied arrêtés. De lui aussi, on attendra de voir s'il est capable de franchir un palier, en bénéficiant de toute la préparation estivale.

David PEREIRA DA COSTA (2027)

Blessé début juin, il a vécu cinq mois assez compliqués avec un temps de jeu réduit.

La concurrence sur sa ligne (Thomasson, Fulgini, mais aussi Sotoca) est amère car il avait beaucoup apporté depuis un an, et on pouvait s'attendre à une saison plus dense de sa part.

Courtisé en Allemagne (Hoffenheim), cette situation pourrait le pousser à réfléchir, même s'il a prolongé cette année jusqu'en 2027, et qu'il s'est blessé avant Auxerre, le privant de l'EURO Espoir.

Florian SOTOCA (2026)

Difficile, à la vue du contenu de ses matchs cette saison, de le positionner avec les autres attaquants, hormis peut-être sur les premières semaines de compétition. Florian Sotoca a plus sûrement débuté en soutien de Loïs Openda, aux côtés d'un Peirara Da Costa ou d'un Thomasson et a même été vu au poste de piston droit.

Avec son volume, il a de toute façon régné sur son demi-espace comme un vrai box-to-box.

A 32 ans, et avec un contrat courant jusqu'en 2026, il est l'un des hommes du coach, et un pilier du vestiaire. Un départ serait inconcevable à l'orée pour lui, de jouer la Ligue des Champions.

Avec deux recrues hivernales, la ligne est déjà très fournie. L'idée de doubler les postes mise en avant par Franck Haise au moment d'ajouter Angelo Fulgini en plus d'Adrien Thomasson à son effectif pourrait pousser le club a encore recruter. Mais cela se passera certainement plus sur un profil beaucoup plus excentré (Oscar Cortes, Millonarios, Colombie; Olakule Olusegun, Krasnodar, Russie), ou polyvalent (Dilane Bakwa, Paris FC).





ATTAQUANTS

Loïs OPENDA (2027)

Déjà recordman de la recrue la plus chère pour le RC Lens, il pourrait être l'homme des records puisqu'avec le record de buts pour le club en L1 sur une saison, il pourrait aussi battre celui de la plus grosse vente du club.

Le Milan AC notamment, s'était positionné avant la fin de saison. Mais c'est le RB Leipzig qui fait désormais le forcing, et le joueur semble avoir fait son choix. L'écurie allemande devra cependant débourser plus que les 32M€ dernièrement annoncés.

Wesley SAID (2026)

Joker efficace quand il est disponible, il a comme l'an passé manqué la majeure partie de la seconde partie de saison, retombé dans ses soucis de blessure récurrents après la Coupe du Monde.

A seulement 28 ans, il pourrait encore aller voir ailleurs, mais il dispose de la confiance du coach qui le connait très bien. Une vente permettrait au club d'enregistrer une plu-value puisqu'il était arrivé libre.

Adam BUKSA (2027)

Comme Saïd, Adam Buksa a longtemps été blessé, et on a à peine pû entrevoir ses qualités sur les deux dernières demi-heure des deux derniers matchs.

Il devrait constituer une véritable recrue interne pour le racing, si sa cheville tient. On donne peu de crédit aux rumeurs l'annonçant partant, le club ayant par le passé accordé beaucoup de temps et de confiance à ses joueurs blessés. Le lâcher cet été signifierait accuser une perte très sèche, le joueur ayant été transféré pour 10M$ en juin dernier.

Rémy LABEAU LASCARY (2026)

Le jeune Rémy Labeau-Lascary s'est engagé jusqu'en 2026 avec son club formateur, et est apparu avec le groupe et en L1 au début de l'année, à la faveur des blessures de Weslay Saïd et Adam Buksa.

Il en a vite disparu au retour de ses derniers. Le club comptera certainement l'envoyer en prêt pour l'aguerrir, comme cela a été le cas avec Ibrahima Baldé.

Ibrahima BALDE (2024)

Prêté à Annecy en Ligue 2, il n'a pas connu une année particulièrement satisfaisante, malgré un quart de finale de Coupe de France (vainqueur de l'OM, il ne participera pas à la demi-finale).

Avec deux buts et deux passes décisives, il a surtout joué sur l'aile droite, avant de perdre la confiance de son coach (seulement six titularisations).

Pour sa dernière année de contrat, toutes les options seront envisageables pour lui, y compris celle de rester faire le nombre avec le groupe pro et d'aider la National 3.

Il sera impossible de retenir, et très difficile de remplacer, Loïs Openda, dont une seconde saison au racing serait pourtant la meilleure solution pour les deux partis. Les opportunités seront encore là pour lui s'il réussit à confirmer avec Lens, en Ligue des Champions où son temps de jeu est acquis. Tout courtisan devra lui offrir la perspective de jouer celle-ci également, ce qui promet un transfert record.



Outre son cas, la ligne offensive globale devra être consolidée, avec un finisseur fiable aussi bien dans ses statistiques, que dans sa disponibilité, Saïd et Buksa ne pouvant répondre à ses critères. Oscar Cortes (Millonarios, 4.5M€), Gift Emmanuel Orban (La Gantoise, plus de 15M€), et Olakule Olusegun (Krasnodar, 2 à 5M€) sont pistés.