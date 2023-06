Le mercato ligne par ligne - Les latéraux offensifs et milieux relayeurs

Après trois saisons extrêmement réussies en L1, le RC Lens a enfin glané sa qualification en coupe d'Europe. Et ce sera pas moins que la Ligue des Champions pour le racing, qui n'en a pas connu la phase de groupes depuis la saison 2002-2003. En coulisses, on commence un nouveau cycle de trois ans. Cycle débuté au début de l'année avec la sécurisation de nombreux joueurs du groupe, et de nombreux contrats se terminant dorénavant en 2026. La transition sera rapide après une saison au calendrier spécial en raison de la Coupe du Monde au Qatar, seuls sept jours ayant séparé la fin de celle-ci à l'ouverture officielle du mercato français.



Revue d'effectif, ligne par ligne, et indépendamment, dans la mesure du possible, aux rumeurs du jour! Aujourd'hui, les latéraux offensifs et les milieux relayeurs.

LATERAUX OFFENSIFS

Przemysław FRANKOWSKI (2026)

Homme sûr cette saison, où il s'est épanoui en l'absence de Jonathan Clauss, le polonais devrait rester en Artois où il a aussi commencé à tirer les pénalties.

Sans écarter la possibilité d'approches, sa présence devrait être aisément sécurisée par la perspective de jouer la Ligue des Champions. Un objectif qui était certainement éloigné pour lui, lorsqu'il a effectué son retour en Europe, mais bel et bien rempli désormais.

Jimmy CABOT (2026)

Il devrait constituer l'une des deux recrues "internes" pour la saison prochaine (avec Adam Buksa?), où il devra recommencer à zéro pour glaner du temps de jeu et se refaire une place, comme cela avait été le cas à son arrrivée il y a un an.

Son calendrier de reprise demeure très incertain, comme le précisait Franck Haise avant le dernier match de la saison à Auxerre, début juin.

Reste à savoir également, si ça longue blessure n'aura pas trop impacté son niveau.

Julien LE CARDINAL (2025)

Arrivé en tant que joker médical, supposé pouvoir suppléer Jonathan Gradit et Jimmy Cabot, l'ancien parisien a finalement eu un temps de jeu plutôt famélique, son coach se reposant sur Massadio Haïdara en priorité.

Pire, on l'a aussi vu préférer décaler Florian Sotoca, encore contre Ajaccio fin mai.

On peut se poser la question de son avenir à Lens, même si sa présence sécurise quantitivement le poste spécifique de piston.

Avec de nombreux matchs à jouer cette saison, et un long contrat, le joueur lui-même préférera certainement insister une saison complète et progresser avant d'envisager un quelconque départ.

Deiver MACHADO (2026)

Prolongé en janvier, il devrait être le titulaire une nouvelle fois la saison prochaine, avec la perspertive de jouer en C1. La situation du flanc gauche serait néanmoins très préoccupante s'il devait acter un départ.

Ismaël Boura, en fin de contrat, a signé à Troyes en L2, après avoir été approché par Bastia, deux candidats à la montée la saison prochaine.

Bien sûr, Massadio Haïdara entre dans l'équation de ce poste. Mais la direction sportive devrait trouver un nouvel homme pour renforcer le côté gauche dès cet été, plus qu'à droite à notre avis, en raison du manque de spécialistes sur ce flanc.

MILIEUX RELAYEURS

Abdul Samed SALIS (2027)

Le ghanéen semble assez facile à conserver avec une seule année à son compteur, et un très long contrat. Après tout, même Cheick Doucouré avait passé pas moins de cinq saisons à Lens, avant de s'envoler pour l'Angleterre.

Jean ONANA (2027)

Joueur de complément, on a découvert sa polyvalence face à Lorient après la suspension de Kevin Danso. Auparavant, il avait supléé Salis Abdul Samed, notamment dans le match clé de la fin de saison contre l'OM (2-1).

Lui aussi devrait rester en Artois et bénéficier des opportunités laissées par d'éventuels partants.

Lucasz POREBA (2027)

Le jeune polonais avait été titularisé en début de saison, profitant d'une blessure de Seko Fofana.

Son temps de jeu a ensuité été préoccuppant, d'autant plus après un mercato hivernal qui a bouché le milieu de terrain (Thomasson, Fulgini, en plus d'Onana déjà présent).

Franck Haise évoquait en janvier de la possibilité d'un prêt, ce qui serait la meilleure solution pour lui.

Seko FOFANA (2025)

Il a prolongé de manière spectaculaire en septembre, il a ensuite parlé d'héritage à laisser courant mai, avant d'avoir un langage nettement moins équivoque au lendemain de la qualification en Ligue des Champions,

lors de la cérémonie des trophées UNFP. Le capitaine sera cependant une nouvelle fois sujet à toutes les rumeurs, jusqu'en septembre.

Parmis celles-ci, et comme l'an passé, les influenceurs parisiens et marseillais devraient se trouver un terrain commun.

Pas sûrs que les agents gravitant autour du club de la capitale ne changent réellement leur mode de pensée. Quant à ceux de Seko Fofana, difficile de les imaginer l'envoyer sur le Vieux Port pour jouer un simple tour préliminaire.

L'entrejeu lensois ne devrait pas beaucoup évoluer, même si le cas de Seko Fofana devrait une nouvelle fois être une équation à part.

Adrien Thomasson lui, pourrait aussi apparaitre un cran plus bas si besoin s'en faisait resentir. Le jeune Fodé Sylla, a signé son premier contrat professionnel début juin, et va effectuer la préparation avec le groupe dès la reprise.

Enfin, aux chapitre des arrivées éventuelles, le rémois Marshall Munetsi, semblait beaucoup plaire à Franck Haise lors du leur rencontre début mai, et ce malgré une prolongation tout aussi récente.