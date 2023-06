Le mercato ligne par ligne - Les gardiens et défenseurs

Après trois saisons extrêmement réussies en L1, le RC Lens a enfin glané sa qualification en coupe d'Europe. Et ce sera pas moins que la Ligue des Champions pour le racing, qui n'en a pas connu la phase de groupes depuis la saison 2002-2003. En coulisses, on commence un nouveau cycle de trois ans. Cycle débuté au début de l'année avec la sécurisation de nombreux joueurs du groupe, et de nombreux contrats se terminant dorénavant en 2026. La transition sera rapide après une saison au calendrier spécial en raison de la Coupe du Monde au Qatar, seuls sept jours ayant séparé la fin de celle-ci à l'ouverture officielle du mercato français.



Revue d'effectif, ligne par ligne, et indépendamment, dans la mesure du possible, aux rumeurs du jour! Aujourd'hui, les gardiens et les défenseurs centraux.

GARDIENS DE BUT

Brice SAMBA (2027)

Un des meilleurs joueurs cette saison, et d'ailleurs sacré meilleur gardien aux trophées UNFP, Brice Samba donne le sentiment d'avoir été la recrue qui a permis à Lens de franchir un palier cette année. Après Jonathan Clauss l'année denrière, Lens a envoyé un nouveau joueur en Equipe de France, même s'il ne compte pas encore de sélection. Samba devrait occuper les cages lensoises la saison prochaine, malgré de probables prises de renseignements. Mais à ce poste spécifique, les cages sont souvent rares à trouver, surtout celles qui devront être gardées en milieu de semaine.

Jean-Louis LECA (2024)

Il a de nouveau prolongé cette année, jusqu'en 2024. Il devrait donc être la doublure de Brice Samba cette saison aussi. Cette fois-ci, cela pourrait bien être la dernière, avant une reconversion en vue en tant qu'entraineur des gardiens?

Wuilker FARINEZ (2024)

Le gardien vénézuélien avait déjà du mal à s'imposer, avant sa grave blessure au genou en sélection, il y a un an. Il devrait revenir cet été, et constituer une solution de secours, le temps de retrouver son niveau. Mais avec un contrat se terminant en 2024, il devrait quitter l'Artois si l'occasion se présente. Transféré pour plus de 3M€, Lens voudra éponger un peu les pertes. Le cas échéant, sa présence sécuriserais quantitativement le poste.

Yannick PANDOR (2026)

Le jeune Yannick Pandor, international comorien, fait lui aussi partie de la longue liste des "prolongés" jusqu'en 2026. Troisième gardien cette saison, il pourrait l'être encore la saison prochaine. A son âge, un prêt serait une bonne idée pour emmagasiner du temps de jeu. Plus facile à écrire qu'à trouver, néanmoins. Les cages sont rares à un niveau plus élevé que le championnat de National 2.

Statu-quo pour les portiers où la seule question reposera certainement sur la gestion du troisième gardien.

CHARNIERE CENTRALE

Kevin DANSO (2026)

Après deux saisons complètes au RC Lens, l'international autrichien de 24 ans fait partie des plus grosses valeurs marchandes du club. Déjà très suivi, il devrait être ardemment courtisé, que ce soit du côté de l'Angleterre ou de la Bundesliga.

Mais la qualification en C1, et son implication au club (en témoigne ses progrès et sa détermination à s'exprimer en français) entretiennent l'espoir de la voir rester une saison supplémentaire.

Facundo MEDINA (2026)

Lui vient de terminer sa troisième saison à Lens, une année riche pour l'argentin. Il a frôlé la sélection (et donc le titre) pour le Mondial, et a surtout franchi un palier en s'imposant comme un moteur sur le terrain en plus de ses qualités de défenseur.

Comme Kevin Danso, Facundo Medina constitue une forte valeur marchande (d'autant qu'il a prolongé au mois de janvier), et attire forcément l'attention de nombreux clubs européens.

On imagine à la fois mal le club fermer la porte à chacun des deux hommes, tout en autorisant leurs deux départs conjugués dès cette été.

Jonthan GRADIT (2026)

Dans la longue liste des joueurs prolongés en janvier, Jonathan Gradit a lui scellé son avenir avec le club. A 31 ans, il est l'un des hommes de confiance de Franck Haise, et devrait terminer sa carrière au haut niveau en Artois.

Massadio HAIDARA (2025)

Après avoir prolongé jusqu'en 2025, l'un des doyens du vestaire scelle lui aussi son avenir avec le club. Polyvalent, il a accepté depuis longtemps son rôle de premier remplaçant.

Un joueur précieux dans la constitution d'un groupe, et qui régle à lui seul bien des soucis pour son coach.

Les fins de contrat

Ancien capitaine, Steven Fortès arrive finalement en fin de contrat avec Lens, après une année blanche sportivement, année qui constituait en fait celle de la levée automatique d'une saison supplémentaire en cas de montée en L1, se rappelera-t'on. Il pourrait encore constituer une bonne affaire pour tout club de Ligue 2 espérant challenger les meilleurs.

Adrien Louveau lui, malgré les quelques espoirs placés en lui, n'ai pas conservé par son club formateur.

Avec une ligne qui se réduit quantitativement et un gros départ à ne pas écarter, la charnière centrale devrait être sous le feu des projecteurs cet été. Bien sûr, il faudra remplacer tout départ de l'un des titulaires. Mais il faudra aussi impérativement trouver un nouveau prospect, comme l'avaient été Loïc Badé et Christopher Wooh les saisons précédentes.