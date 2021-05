Christopher Wooh entre Lens et Rennes

La direction sportive lensoise semble beaucoup avoir apprécié son coup avec Loïc Badé, récupéré rapidement après une année réussie en Ligue 2 et qui avait signé son premier contrat professionnel avec le racing l'été dernier.

Cette fois-ci, c'est un autre jeune défenseur central, Christopher Wooh, qui pourrait rejoindre Lens dans les mêmes conditions.

Christopher Wooh est un athlétique défenseur central (1.90m). Il arrive à la fin de son contrat stagiaire et va donc signer son premier contrat pro cet été. Ce ne sera donc pas dans son club formateur, l'AS Nancy-Lorraine, qu'il quitte à 19 ans sur une saison pleine de promesses (13 matchs, 2 buts).



L'Equipe, confirmée par La Voix du Nord, annonce que le joueur hésite néanmoins entre Lens, et Rennes. De quoi remuer le couteau dans la plaie de ce moi de mai si le joueur devait choisir le club européen. Mais la promesse de temps de jeu plus important (et plus accessible) à Lens pourrait faire pencher la balance. Seul hic, du côté de la stratégie lensoise: Cette année, c'est surtout un manque d'expérience entre les jeunes Badé et Medina qui s'est fait ressentir. A moins que l'un d'eux ne soit courtisé à son tour...