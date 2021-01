Officiel: Radovanovic transféré à Courtrai

C'était attendu et c'est désormais officiel, Aleksandar Radovanovic vient de s'engager à Courtrai, en Belgique. Le défenseur serbe n'était plus dans les plans du club depuis désormais presqu'un an. Détail: A Courtrai, il retrouvera son numéro fétiche 66, qu'il ne pouvait arborer selon le réglement de LFP pour les L1 et L2.

Le montant éventuel du transfert n'a pas été annoncé. Le joueur disposait d'encore un an et demi de contrat à Lens.