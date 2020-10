Lens, un des deux meilleurs mercatos selon L'Equipe

Le RC Lens flambe dans le quotidien national depuis la reprise de la L1. Meilleure moyenne globale d'équipe, meilleurs joueurs avec Kakuta et Clauss, meilleur coach... Aujourd'hui, l'Equipe fait le point sur les mercatos. Et avec l'OGC Nice (qui a notamment recruté Jeff-Reine Adélaïde en prêt), le RC Lens décroche la meilleure note, celle de 17/20.

Les raisons? Aucune erreur de casting, et 6 recrues qui se sont positionées en tant que titulaires, le tout pour décrocher une probante 3ème place au bout des 6 premières journées. Ignatius Ganago, recruté pour 6M€, est également second au classement des buteurs (4 buts).

A l'inverse, les Girondins de Bordeaux décrochent la pire note, avec un 5/20 reflètant le recrutement de... personne. Les bordelais n'ont pas été en mesure de conclure la moindre arrivée. La méthode Jean-Claude Duss appliquée à la cellule de recrutement, si on veut. Une dynamique complétement opposée à celle du racing sur laquelle MiL avait parié, en mai, déjà!