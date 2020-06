Une nouvelle rumeur venue de Colombie pour le gardien international des Millonarios

Attention, une nouvelle rumeur en provenance de médias colombiens et du club détenu par Amber Capital, le Millonarios FC, auprès duquel lequel le RC Lens s'est déjà fait prêter Jader Valencia jusqu'à la fin de la saison prochaine.

International vénézuélien et un des meilleurs joueurs du club colombien, c'est une nouvelle rumeur de prêt qui revient pour Wuilker Farinez, car l'été passé, son nom avait déjà été évoqué du côté de l'Artois, mais aussi de l'Espanyol Barcelone.

Las, le joueur était resté avec son club. Difficile de juger le bienfondé de cette rumeur en provenance du média sud-américain Caracol. Pourtant, si l'année passée le profil de W. Farinez était largement inaccessible pour un club de Ligue 2, il pourrait en être autrement cette fois-ci en L1. On imagine ce gardien de 22 ans, estimé à plus de 4M€, sensible à la possibilité de s'expatrier en Europe dès que possible. Surtout que les relations entre les deux clubs le protégeraient en cas d'échec, et que son compatriote Jader Valencia viendrait faciliter son intégration.



Affaire à suivre en cas de nouvelles informations concordantes...*

*Mise à jour: L'autre média colombien El Diaro semble confirmer cette information !